Uçuşlar devam ediyor

Sivil Havacılık Dairesi çalışanları dün gece Ercan Havaalanı’nda 23 saatlik uyarı grevi başlattı.

Grev nedeniyle bir saat süreyle Ercan Havalimanı’nda sadece ambulans uçaklar, devlet uçakları ve acil durumda olan uçaklara hizmet verildi.

Ercan’da yapılan şok grev üzerine harekete geçen Bakanlar Kurulu, eylemi yasakladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın başlattığı grevi Bakanlar Kurulu kararıyla ertelediklerini açıkladı. Arıklı, Pazartesi günü sendika yetkilileri ile bir görüşme yapacaklarını bildirdi.

Grevin yasaklanmasıyla uçuşlar devam etti.

Sendika taleplerde bulundu

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kapısız, dün akşam yazılı bir açıklama yaparak, saat 21.20’den itibaren 23 saatlik bir grev başlattıklarını bildirmişti.

Kapısız, grevin bugün saat 20.20’ye kadar süreceğini de duyurmuştu.

Kapısız, “Mevcut hükümetin yanlış politikaları kaynaklı zamlar ve kıtlıklar halkımıza alıştırılmaya çalışılmaktadır. Gün geçmiyor ki temel tüketim maddelerine zam gelmesin. Yaratılan durumda çalışanların maaşları her geçen gün eridiği aşikardır” ifadelerini kullanmıştı.

“Mevcut şartlarda çalışanların maaşlarının enflasyon karşısında korunması elzemdir” diyen Kapısız, sendikanın taleplerinin yerine getirilmesi adına uyarı grevi başlattıklarını bildirmişti.

Kapısız, sendikanın taleplerini şöyle sıralamıştı:

-Her iki ayda bir çalışanların maaşlarına hayat pahalılığı artışı uygulanması.

-Asgari ücretin her iki ayda bir belirlenip enflasyon karşısında erimesinin önlenmesi

-Devletin çalışana olan borçlarını (yurt dışında olan personelin harcırahları, ekstra çalıştırılan personelin alacakları) daha fazla erimeden ödemesi.