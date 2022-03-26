Rumlarda 3 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 15 bin 106 test sonucunda 842 vakaya rastlanırken, 585 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte toplam 15 bin 106 test yapıldığını, 842 pozitif vakaya rastlandığını ve 585 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, vakalardan 368 kişi Lefkoşa, 149 kişi Girne, 198 kişi Gazimağusa, 55 kişi Güzelyurt, 51 kişi İskele ve 21 kişi Lefke Bölgesi'nde…

Tedavisi devam eden 5 bin 998 vaka bulunurken, Pandemi Merkezindeki hasta sayısı 33’ten 39’a, yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 7’den 10’a yükseldi.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte Coronavirüs’ten 3 yeni can kaybı kaydedilen Güney Kıbrıs’ta yapılan 45 bin 788 test sonucunda 3 bin 329 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı toplam can kayıplarının 925'e, toplam vaka sayısının 400 bin 534'e yükseldiğini açıkladı.

Tedavi altındaki 151 hastadan 20'sinin durumu ciddi, 14'ünün entübe olduğu kaydedildi.