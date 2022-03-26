Atina değil Lefkoşa

Yunanistan'ın Osmanlıdan bağımsızlığını kazandığı tarih olan 25 Mart 1821'in yıldönümü, Atina’da olduğu gibi Lefkoşa’nın Rum kesiminde ve Limasol’da törenlerle kutlandı.

Düzenlenen resmi geçit törenine askeri birliklerin yanı sıra öğrenciler, polis ve itfaiye ekipleri de katıldı. Ayrıca kiliselerde dini ayin düzenlendi.

Rum öğrencilerin tören sırasında, kuzeydeki kent ve bazı köy isimlerinin yer aldığı pankartlar taşımaları dikkat çekti.

Gün nedeniyle DİSİ partisi açıklamasında, 25 Mart yıldönümünü bu yıl da saygı ve milli gurur duygusuyla andıklarını belirtirken; DİKO açıklamasında, 25 Mart yıldönümünü ve kahramanların fedakârlıklarını “milli çıkarlarını tehdit eden Türkiye ve diğerlerinin yönlendirmelerine karşı, ulusal itibarı yükselterek” andıklarını öne sürdü.

AKEL partisi ise açıklamasında “Yunan ayaklanmasının özgürlük ve mücadele sembolü olduğunu” ileri sürerken, Rum Eğitim ve Kültür Bakanı Prodromos Prodromu ise gün dolayısıyla yaptığı açıklamada, 25 Mart yıldönümünün “gelecek için aydınlık bir yol gösterici olduğu” iddiasında bulundu.