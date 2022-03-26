Nazime başına darbe aldı

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda dün gece meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Kırgızistan uyruklu Cemile Abdulmecit ile Abdurahmane Komate tedavilerinin ardından kısa sürede taburcu edilirken, başına darbe alan Nazime Cabbar tedavi altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Girne’den Karaoğlanoğlu istikametine doğru FA 134 plakalı araçla seyreden Tarek Hostan, Lapta’ya gitmek için dönüş yapacağı sırada sinyal yakıp durdu. Bu esnada SJ 893 araçla aynı yöne seyreden Guyserge Aka Ndouba isimli sürücü Hostan’ın aracına arkadan çarptı.

Kaza sonucu Tarek Hostan’ın yanında yolcu olarak bulunan Nazime Cabbar, Cemile Abdulmecit ile Ndouba’nın aracında bulunan Abdurahmane Komate yaralandı. Yaralılar Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılırken, Cemile Abdulmecit ile Abdurahmane Komate tedavilerinin ardından taburcu edildi. Başında şişlik tespit edilen Nazime Cabbar ise Girne’den Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Girne Trafik Şubesi ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



