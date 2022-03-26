Eylem yapılacak

Hemen hemen her şeye ardı ardına yapılan zamlar toplumu isyan noktasına getirdi. Artan hayat pahalılığı tüm kesimleri zora sokarken, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), Pazartesi günü eylem başlatma kararı aldı. KTAMS, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, HAK-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, TÜRK-SEN, VERGİ-SEN, BES, DEV-İŞ ile HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar da yapılan zamlar nedeniyle hükümeti protesto etmek amacıyla gelecek hafta eylem, grev ve organizasyonlar yapmaya başlayacaklarını açıkladı.

Esnaf harekete geçiyor

KTEZO’den yapılan açıklamada Pazartesi saat 18.30’da Akkule Kapısı’nda ateş yakılarak eylem yapılacağı bildirilerek, “Ardından tepkimiz zamlar geri alınıncaya kadar Lefkoşa, Girne ve Güzelyut’ta olmak üzere tüm ilçelerde artarak büyüyecek” ifadeleri kullanıldı.

Alkollü içkilere yapılan vergi artışına tepki gösterilen açıklamada, “Başta yiyecek-içecek sektörü olmak üzere, otellere ve marketlere kadar nerdeyse ülkedeki toplam işletmelerin yüzde 50’sinin canına okunacak. Doğrudan etkilenecek olan restoran, cafe, bar, pub, meyhane, market gibi işletmeler bu ülkenin en büyük sektörel grubunu oluşturuyor” ifadeleri kullanıldı.

Sendikalar düğmeye basıyor

KTAMS, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, HAK-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, TÜRK-SEN, VERGİ-SEN, BES, DEV-İŞ ile HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar da yapılan zamlarla hükümeti protesto etmek amacıyla gelecek hafta eylem, grev ve organizasyonlar yapmaya başlayacaklarını açıkladı.

Öte yandan Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, kendilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sendikanın önümüzdeki hafta kitlesel eylem ve grevlere başlayacağını hatırlatarak, halkı kitlesel eylemlere katılmaya ve sokak mücadelesini güçlendirmeye çağırdı.