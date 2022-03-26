Meclis’e mesaj

Ömer KADİROĞLU

Seramik sanatçısı Leman Cankat dün Cumhuriyet Meclisi önünde ilginç bir protestoya imza attı. Sanatçı, kendi eseri olan heykelle dün saat 10.00 sıralarında meclis önüne gitti ‘Yüzsüzler’ ismini verdiği tek kişilik bir sergi düzenledi.

Halkın sırtına binmiş 10’nu aşkın kişiyi tasvirleyen Cankat, yaptığı eserle herkesi eleştirdiğini söyledi.

Diyalog’a konuşan Cankat, “Yaptığım heykelle hem halkın hem de vekillerin yüzsüz olduğunu anlatmak istedim. Vekilinden bakanına, marketçisinden toptancısına herkes halkın üzerine üşüşüyor Halk da yüzsüz çünkü kendisine yapılanlara sessiz kalarak şükrediyor. Ancak bir uyanıp kalkarsa sırtına binen herkes düşecek” dedi.

Seramik sanatçısı Leman Cankat şunları söyledi:

“Bugüne kadar gördüğüm tüm olumsuzluklara tepki gösterdim. Elektrik zammından, benzin yokluğundan, hayat pahalılığından hepimiz şikâyet ediyoruz. Bunu sosyal medya üzerinden yaparak bir yere varılamayacağını anladık. Ben bir heykel yaparak tepkimi tüm topluma göstermek istedim.

Bu güne kadar yaklaşık 8 sergi açtım ancak meclistekiler çok yoğun oldukları için gelemediler.

Ben de sergimi bu kez meclisin önünde açtım ki gelip görsünler. Yaptığım heykelle hem halkın hem de vekillerin yüzsüz olduğunu anlatmak istedim; vekilinden bakanına, marketçisinden toptancısına herkes halkın üzerine üşüşüyor … Halk da yüzsüz çünkü kendisine yapılanlara sessiz kalarak şükrediyor. İşte heykelle bunları tasvirledim.”

Halk artık uyanmalı

“Güç halkın elindedir, artık uyanmalıdır” diyen Cankat, şöyle devam etti:

Cankat, halkına Artık halkın silkelenerek kendine gelmesi gerekiyor. Bu güzel adada böyle sorunlarla boğuşmaya artık yeter denmelidir. Hükümet 28 belediye çok diyor ancak bu küçücük ülkeye 50 milletvekilinin de fazla olduğunu kimse konuşmuyor. 50 vekile maaş, bakanlara araba, şoför, sekreter ve daha birçok hizmet. Belediyeleri kapatmak yerine meclisi kapatın. Artık insanlar hellim ekmek yiyemez duruma geldi. Halk artık uyanmalıdır. Güç halkın elindedir. Hepimiz suçluyuz ve hepimiz yüzsüzüz. “

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2022, 11:26