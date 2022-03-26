Vurdu, yaraladı

Suna ERDEN

Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu esnasında narkotik şubede görevli polis memuru yaralandı. Operasyon esnasında narkotik tarafından aracında arama yapılmak istenen Akram Brakmahia’nın görevli polisin üzerine aracını sürdüğü, bilerek çarptıktan sonra kaçtığı belirtildi. Zanlının kısa süre sonra Dikmen’de gözaltına alındığı, olayda yaralanan polisin ise cerrahi serviste müşahede altına alındığı açıklandı.

Hakkında ‘katle teşebbüs ve polisi görevinden men’ suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 24 Mart 2022 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Alsancak’ta, Piyale Paşa sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, seyir halinde bulunan GL 484 plakalı BMW marka araç sürücüsü Akram Brakmahia’nın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu şüphesiyle Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir ekip tarafından kontrol amaçlı durdurulmak istendiğini ifade etti.

Polis, zanlının bu esnada aracının önünde duran görevli memura kasıtlı bir şekilde çarparak kaçtığını açıkladı.

Olayda yaralanan görevli memurun, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste müşahede altına alındığını ifade eden polis, zanlının aynı gün Dikmen'de tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.