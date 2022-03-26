Patron kim

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’de gerçekleştirilen ‘Beyaz Kurt Operasyonu’yla ele geçirilen 3 milyon TL olan değerindeki kokain türü uyuşturucu maddeyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Operasyonda tutuklanan Chinedu Ogugua Bosah ve Ameer Hussain dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı Bosah’ın, uyuşturucu maddeyi bin Euro karşılığında Güney Kıbrıs’tan ithal ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 22 Mart 2022 tarihinde, saat 21.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından Minareliköy'de Beyaz Kurt operasyonunu gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, takibe alınan ZNE 620 plakalı aracın bölgede bir site içerisine girerek park ettiği esnada harekete geçtiklerini açıkladı.

Polis, araçta yolcu olarak bulunan zanlı Chinedu Ogugua Bosah’ın tasarrufunda bulunan çantayla kaçtığını, araç sürücüsü olan Ameer Hussain’in ise olay yerinde tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru, yapılan araştırmalar sonucu kaçan zanlı Bosah’ın aynı bölgede tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlı Bosah‘ın kaçtıktan sonra bölgede bulunan akasya ağaçları altına sakladığı bir kilo ağırlığındaki ve 3 milyon Türk Lirası değerindeki kokain türü uyuşturucuyu teslim ettiğini söyledi.

Polis memuru, Bosah’ın iki şahsın yönlendirmesi ile bin Euro karşılığında uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan alarak henüz tespit edilemeyen bir yerden KKTC'ye ithal ettiğini, zanlı Ameer Hussain’in ise 30 Euro karşılığında zanlı Bosah’ı Yılmazköy bölgesinden alarak Minareliköy'e getirdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis soruşturmanın devam ettiğini, aranan kişiler de olduğunu belirterek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.