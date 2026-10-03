Gurur verici

Girne ve Güzelyurt devlet hastanelerinin açılış töreni dün Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Başbakan Üstel, hükümet olarak verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirtirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz iki hastanenin KKTC ile Türkiye arasındaki iş birliğinin önemli göstergeleri olduğunu söyledi.

Girne Devlet Hastanesi’nin yaklaşık 12 bin metrekare kapalı alana ve toplam 146 yatak kapasitesine sahip olduğu, tıbbi altyapısının güçlendirilmesi için Türkiye tarafından 185 kalem tıbbi cihaz ile 125 hasta yatağı temin edildiği açıklandı. Yılmaz, 2026’da KKTC sağlık sektörüne bir milyar 514 milyon TL tahsis ettiklerini belirtti.

İki hastane eş zamanlı açıldı

Girne ve Güzelyurt devlet hastanelerinin açılış töreni, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla dün eş zamanlı gerçekleştirildi.

Girne’de düzenlenen törene Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, sağlık çalışanları ve diğer yetkililerin yanı sıra TC-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem katıldı. TC Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik ise Güzelyurt’taki törenden çevrimiçi olarak Girne’deki törene bağlandı.

Başbakan Ünal Üstel, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Girne ve Güzelyurt devlet hastanelerinin yıllara yayılan bir sürecin ardından tamamlandığını belirterek, “Bu iki büyük projeyi yıllara sığdırdık ve nihayet mutlu sona geldik.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkür eden Üstel, Yılmaz’ın göreve geldiği günden bu yana KKTC’nin yanında olduğunu belirterek, yoğun programına rağmen açılışa katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Güzelyurt halkının özlemini giderdik”

Eş zamanlı gerçekleştirilen Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin açılışına da değinen Üstel, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı, belediye başkanı, milletvekilleri ve Güzelyurt halkının açılışı birlikte gerçekleştirdiğini söyledi.

Güzelyurt halkının uzun zamandır bu hastaneye özlem duyduğunu belirten Üstel, “Biz bu özlemlerini gidereceğiz dedik. Kimse önceleri inanmadı. ‘Yapamayacaksınız’ dediler.” ifadelerini kullandı.

Hiçbir sözlerini havada bırakmadıklarını vurgulayan Üstel, “Hangi sözü söylediysek bitiş tarihi verdik. Hep ‘Söz uçar, eser kalır’ sözünden yola çıktık ve eserlerimizle imza atarak ülkemize mühür vurarak bugünlere geldik.” dedi.

“Türkiye ile aynı çizgide gidiyoruz”

Kıbrıs konusuna da değinen Üstel, Rum tarafında 1 Ekim dolayısıyla resmi tören ve geçit düzenlendiğini, Rum tarafının Kıbrıs sorununa ilişkin tutumunun değişmediğini söyledi.

“Biz ulusal davamızda Türkiye Cumhuriyeti’yle aynı çizgide gidiyoruz.” diyen Üstel, Rum tarafının 1 Ekim dolayısıyla açıklamalarda bulunduğunu, kendilerinin ise 2 Ekim’de halkın uzun süredir beklediği yatırımların açılışlarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Üstel, Girne ve Güzelyurt devlet hastanelerinin özelde Girne ve Güzelyurt’a, genelde ise KKTC halkına sağlık hizmeti vereceğini belirterek, hastanelerin ülkeye ve halka hayırlı olmasını diledi.

Yılmaz: Sağlık altyapısı güçlendiriliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da törende yaptığı konuşmada, herkesi şahsı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına sevgi ve saygıyla selamladı.

Girne’de açılışı fiziken gerçekleştirdiklerini, Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin açılışına ise canlı bağlantıyla katıldıklarını belirten Yılmaz, iki tesisi aynı anda hizmete açtıklarını söyledi.

KKTC’nin yalnızca kendi vatandaşlarına sağlık hizmeti veren değil, sağlık turizminin de geliştiği bir ülkeye dönüşeceğine inandığını belirten Yılmaz, 2026 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında yalnızca sağlık sektörüne bir milyar 514 milyon TL kaynak tahsis edildiğini söyledi.

Mevcut tesislerin güçlendirilmesinin yanı sıra sağlık hizmetlerinin daha yüksek standartta sunulması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Yılmaz, Yeni Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin inşasının hızla sürdüğünü ve hastanenin gelecek yılın sonlarına doğru tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Pamuklu Devlet Hastanesi’nin yapımının da devam ettiğini ifade eden Yılmaz, bu hastanenin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Yeni Girne Hastanesi ile birlikte Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin de açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, Güzelyurt Devlet Hastanesi için 185 milyon TL kaynak ayırdıklarını ve bu kaynağın 158,6 milyon TL’sinin doğrudan yatırıma dönüştürüldüğünü söyledi.

Hastanelerin özelliklerini sıraladı

Çevre düzenlemesi, altyapı bağlantıları, ulaşım ve aydınlatma gibi çevre işleri için Güzelyurt Belediyesi’ne 17 milyon TL kaynak aktarıldığını kaydeden Yılmaz, Girne ve Güzelyurt hastanelerinde verilecek hizmetleri şöyle açıkladı:

Girne Devlet Hastanesi

-Yaklaşık 12 bin metrekare kapalı alan

-Toplam 146 yatak kapasitesi

-5 ameliyathane

-10 yataklı yoğun bakım ünitesi

-12 hasta kapasiteli diyaliz ünitesi

-2 doğum salonu

-Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri

-Palyatif bakım kapasitesinin artırılması planlanıyor

-Acil serviste tomografi ve röntgen üniteleri

-185 kalem tıbbi cihaz

-125 hasta yatağı Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarıyla temin edildi

-Çeşitli branşlarda teşhis ve tedavi imkanı

-Daha kapsamlı cerrahi müdahaleler için altyapı

-Ağır hastaların tedavisine yönelik kapasite

-Anneler ve bebekler için doğum hizmetleri

-Düzenli diyaliz tedavisi gören hastalara yönelik hizmet

Güzelyurt Devlet Hastanesi

-Çocuk sağlığı poliklinikleri

-Kadın hastalıkları polikliniği

-Kardiyoloji polikliniği

-Diğer branşlarda poliklinik hizmetleri

-Hemodiyaliz hizmeti

-Fizik tedavi hizmeti

-Çocuklara özel acil müdahale alanları

-Acil serviste tomografi

-Röntgen

-Ultrason

-Laboratuvar imkanları

-Acil vakalara zamanında müdahale imkanı

-Çeşitli sağlık ihtiyaçlarının Güzelyurt’ta karşılanmasına yönelik altyapı

Yılmaz, Girne Devlet Hastanesi ve Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin başta bölge halkı ve bu tesislerden hizmet alacaklar olmak üzere tüm Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diledi.

Yeni Lefkoşa Hastanesi’nde inceleme

Bu arada Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Yeni Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin inşaat alanında incelemelerde bulundu.