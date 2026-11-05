Gururlandıran başarı

Merit Royal Otel’in Miksoloji Atölyesi ekibinde görev yapan miksolojist Burak Önalan, uluslararası kokteyl yarışması Eurasia Mixology Championship 2026’nın ön elemelerinde ilk 10 finalist arasına girerek önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye ve Kıbrıs’tan yaklaşık bin yarışmacının katıldığı ön elemelerde, “Syedra” adını verdiği özgün kokteyliyle jüri değerlendirmesini başarıyla geçen Önalan, final etabında yarışmaya hak kazandı.

Yaratıcılık, özgün lezzetler ve miksoloji sanatının ön plana çıktığı organizasyonun finali, 6-9 Kasım 2026 tarihlerinde Alanya’da gerçekleştirilecek. Önalan, finalde “Yılın En İyi Miksolojisti” unvanını kazanmak için mücadele edecek. Yarışmayı birincilikle tamamlaması halinde ise ertesi gün düzenlenecek dünya şampiyonasına katılarak “Syedra” kokteyliyle uluslararası arenada yarışma fırsatı elde edecek.

“Syedra’nın hikâyesini sahneye taşıyacağım”

Yarışma için hazırladığı kokteylin çıkış noktasının Alanya’nın tarihi Syedra Liman Kenti ve dönemin takas ticareti olduğunu belirten Burak Önalan, Merit Royal Miksoloji Atölyesi’nin vizyonunu da çalışmasına yansıttığını ifade etti.

Kokteylini hazırlarken “Kentin Şifacısı” rolünü üstlendiğini ve sıfır atık felsefesini merkeze aldığını anlatan Önalan, ilk 10 finalist arasına girmenin kendisi ve ekibi için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Süreç boyunca yöneticilerinin ve çalışma arkadaşlarının desteğini hissettiğini belirten Önalan, 6 Kasım’da Alanya’da düzenlenecek finalde yalnızca bir kokteyl sunmayacağını, Merit Royal Miksoloji Atölyesi’nin mükemmeliyetçi vizyonunu da sahneye taşıyacağını kaydetti.