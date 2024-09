Guterres’le görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında temaslarda bulunmak üzere New York’a vardı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD’ye gitmeden önce Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

Baş başa gerçekleşen görüşme yaklaşık iki saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Tatar, New York ziyareti sırasında bir dizi görüşme gerçekleştirecek ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili bir görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca New York’ta bazı etkinliklere katılacak ve basına röportajlar verecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar’a, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilcisi Güneş Onar, Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Güven Artırıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, önceki gün öğleden sonra Ercan Havalimanı'ndan İstanbul üzerinden New York'a gitmek üzere adadan ayrılmıştı.