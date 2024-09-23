Sıkı denetim yapın

Ömer KADİROĞLU

KKTC'de yılın üçüncü asgari ücreti yüzde 20 zamla 35.188 TL'ye yükselirken, vatandaşlar daha maaşları almadan piyasadaki birçok ürüne zam yapıldığını söyledi.

Esnaf ise asgari ücretin artmasından dolayı ürünleri zamlı fiyatlardan almak zorunda kaldıklarını, bunun da tüketiciye yansıdığını belirtti.

Ne dediler…?

İsmail Bükülmez (Bakkallar ve Marketler Birliği Başkanı)

“Asgari ücreti yükselterek alım gücü düşürülüyor. Devletin ve belediyenin aldığı tüm ödemeler asgari ücrete endekslendi ve bu noktada devlet gelirlerini arttırmak gibi bir niyetin olduğunu gözlemlemekteyiz. Devlet sunduğu hizmetlerin ücretlerini düşürerek paranın alım gücünü yükseltmemiz gerekiyor. Yeni asgari ücret sonrasında tüm firmalardan bizlere ürünlerin yeni fiyatları gönderilmeye başladı. Ülkenin akıllı, sağlıklı ve düzgün bir iktisadi ve ekonomik olarak yönetilmediğini düşünüyorum. Benim yanımda 5 kişi çalışıyordu ve iş yerimden ayrılacak olan olursa yerine başka bir personel almayacağım. Ülkeyi yönetenlerin ülkedeki sistemin nasıl olduğu konusunda bir bilgisi yoktur ve bundan dolayı piyasaya kaos ve belirsizlik yansıyor.”

Ersoy Olkanlı (Esnaf)

“Asgari ücret yükseldikçe işverenler çalışanlarına artış yapmak zorundadır. Bizim personellerimiz teknik çalışanlar olduğu için ve bir adamı yetiştirmek zor olduğu için onları kaybetmemek adına asgari ücretin üzerinde ödeme yapıyoruz. Asgari ücret daha çok alım gücünü etkileyecek; çünkü malzeme, personel parası, vergisi ve devlete yaptığımız ödemelerdeki artış müşterilerimize yansıyacaktır. Benim iki çalışanım vardır. Asgari ücretteki artışlar nedeniyle işçi azaltmak zorunda kaldım. Gelirlerin giderleri karşılayamadığı günlerden geçiyoruz ve asgari ücret arttıkça bu daha da fazla artacaktır. Asgari ücret yükseldikten sonra bu piyasadaki fiyatlar daha da yükselecek ve alım gücü iyice bitecektir. İnsanlar zaten Rum tarafından alışveriş yapıyor şu anda daha fazla insan güneyden alışveriş yapmayı tercih edecektir.”

Ertan Özharun

“Asgari ücretin artışını pek doğru bulmuyorum. Devletin yapmasını istediğimiz çalışma piyasayı denetlemesidir. Bu ülkeye gelen mallar kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde piyasaya satışa sunuluyor. Asgari ücretteki artış alım gücünü güçlendirmez aksine piyasadaki pahalılığı arttırır.”

Ahmet İncirlili

“Asgari ücret arttı ancak pek bir şey fark etmeyecek. TL kullandığımız sürece paranın alım gücü olmayacak. Maaş artışları kesinlikle geçimi kolaylaştırmıyor. Yarın fiyatların ne kadar artacağını hep birlikte göreceğiz. Denetimsizlik nedeniyle herkes istediği fiyatı uyguluyor. Maaşları arttıracaklarına önce bir piyasayı denetleyip uçuk rakamları düzeltsinler.”

Faik Özkaynak

“Yeni asgari ücreti mevcut şartlara göre çok düşük buluyorum. Bugünkü şartlarda yeni asgari ücret 50 bin civarlarında olmalıydı. Maaş artışları geçimi kolaylaştırmak yerine pahalılığı tetikliyor. Bir maaşlara zam gelmeden iki maaşlara artış gelince piyasada zam furyası yaşanıyor. Bu noktada piyasada ciddi denetimler yapmalıdırlar.”

İsmet Ahmetoğlu

“35 bin TL ile bu şartlarda geçim mümkün değildir. Kamuda çalışanlarla özel sektör çalışanları arasındaki farkın sıfırlanması ve onlara yapılan zammın özel sektöre de yapılması taraftarıyım. Henüz elimize yeni maaş gelmeden zamlar başladı bile. Asgari ücret toplanacak dedikleri anda zamlar başlıyor ve asgari ücret belirlendikten sonra da zamlar devam ediyor. Maaşların artması alım gücünü değil piyasadaki fiyatları arttırır. Bugün destek olan ailelerimiz olmasa geçinmek kesinlikle çok zordur. Piyasada bir denetim yok. Acaba bizim denetim uzmanlarımız yok mu? Alışverişe çıkmıyorlar mı? Bu piyasada ciddi denetimler yaparak insanların alım güçlerini arttırabilirler.”

Mustafa Işık

“Asgari ücrete yapılan yüzde 19’luk artış bu hayat pahalılığında normaldir ancak piyasa denetlense ve yükselen fiyatların önüne geçseler hiç asgari ücreti arttırmaya gerek kalmayacak. Hergün fiyatlar yükseliyor. Asgari ücrete yapılan artış alım gücünü arttırmıyor aksine piyasadaki fiyatları arttırıyor. Yetkililerden beklentimiz bir an önce piyasada etkin denetimler yapmasıdır”.