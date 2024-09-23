4 tutuklu var

Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında bin 557 sürücü kontrol edildi.

Çeşitli trafik suçları işlediği belirlenen 272 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Kontrollerde 21 araç trafikten men edilirken 4 sürücü tutuklandı.

Polis basın bültenine göre rapor edilen trafik suçlarında ilk sırayı 105 ile yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak aldı. Diğer trafik şöyle sıralandı:

“25 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 9 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 113 diğer trafik suçları.”

Biri ağır 2 kişi yaralandı

Öte yandan Lefkoşa’ya bağlı Haspolat sanayi yolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasında 1biri ağır 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Bültenine göre, saat 10.30 sıralarında, Merve Kaya (K-28), yönetimindeki ZSY 167 plakalı salon araç ile sanayi yolunda seyrederken dört yol kavşağına geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden karşı yöne geçmeye çalıştı ve anayolda seyreden Salih Harmanlı (E-51) yönetimindeki JT 216 plakalı kamyonet aracın önünü tıkadı.

İki aracın çarpıştığı kazada hafif yaralanan ZSY 167 plakalı araç sürücüsü Merve Kaya ile aynı araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Pınar Kaya (K-26) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.