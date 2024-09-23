Milletvekilleri Diyalog’a konuştu

Ulusal Birlik Partisi’nin kurultay sürecinde Hasan Taçoy’un yanında yer alan milletvekillerinden İzlem Gürçağ Altuğra sorularımızı şöyle yanıtladı:

İzlem Gürçağ Altuğra: Muhalif tavır sürecek

Soru: Başkanlık yarışında Hasan Taçoy’un yanında yer aldınız. Parti içi muhalefete devam edecek misiniz?

Yanıt: Halkın seçtiği bir vekil olarak, meclise gitmişsem halkın yararına olacak adımlar atmam gerekiyor. Eğer parti içerisinde halkın yararını gözetmeyen herhangi bir adım atılırsa karşı görüşümü sunmaktan çekinmem.

Muhalefet benim için öz eleştiri anlamı taşıyor. Bizim asli görevimiz halkın yararını korumaktır. Aksi durumda muhalefet yapmaktan geri kalmam.

Parti içerisinde birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini düşünüyorum, benim de çabam bu yöndedir ancak parti içerisinde öz eleştiri yapacak kadar yürekli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Temel ilkem eşitlik, adalet ve liyakatın sağlanmasıdır. İstihdamlarda ve her türlü hizmet alanında kişisel çıkarlar korunacak şekilde değil, ülkenin geleceğini düşünecek şekilde adımlar atılmalıdır. Bu ülkede herkese ekmek vardır, iş vardır. Yeter ki adaletli olalım ve liyakata bakalım.

Bunun aksine atılacak adımlara karşı öz eleştiri yapmaya devam edeceğim.”

Soru: Meclis birleşimlerine katılmayacağınız iddia ediliyor. Bu konuda ne dersiniz?.

Yanıt: Bu iddiayı ortaya atana sorun.

Soru: Ünal Bey size bakanlık önerirse tavrınız ne olur?

Yanıt: Bunlar özel konulardır. Konuşmak istemiyorum.

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Hasan Küçük: Kabine yenilenmeli

UBP Milletvekili Hasan Küçük, kendisine yöneltilen soruları şöyle yanıtladı:

Soru: Başkanlık yarışında Hasan Taçoy’un yanında yer aldınız. Bundan sonraki süreçte tavrınız ne olacak?.

Yanıt: Ben, Hasan Taçoy, Yasemin Öztürk, İzlem Altuğra Gürçağ ve Ali Pilli partide çok sesli ve demokratik bir yönetimin sağlanması için yola çıktık. Kurultay gerçekleşti, Taçoy yüzde 35 oy aldı.

Hava şartlarından dolay gelemeyen, yaşanan kaostan dolayı oy kullanmadan dönenlerin iradesi sandığa yansımasa da yüzde 35’lik bir kesim bizimle aynı görüşte olduğunu ortaya koydu.

Üyelerimizin yüzde 35’i partide çok sesliliğe ve ortak akıla dayalı bir yönetime evet dedi. Dünyada siyasal dönüşümler yaşanıyor. Otoriter demokrasi değil, katılımcı demokrasi istiyoruz.

Ortak akılla partinin yönetilmesi ülkenin geleceği açısından da önemlidir.

UBP büyük bir ailedir.

Büyük aileyiz, Sayın Başbakanın çok sesliliğe partinin yüzde 35’lik kesimine kulak vereceğine inanıyorum. Bizleri ne kadar sahiplenirse ailemiz o kadar güçlü olur. Önümüzde cumhurbaşkanlığı, yerel seçimler vardır. Bu süreçlerde birlik ve beraberlik çok önemlidir.

Sayın Başbakanın ‘birlikte yönetme’ yönünde karar üretmesi partinin dinamikleri açısından önem arz etmektedir.

Amacımız parti yönetiminde ortak akılla hareket edilmesini sağlamaktır.

Yüzde 35’i yani belli bir kitleyi temsil ediyoruz.

Soru: Meclis birleşimlerine katılmayacağınız iddia ediliyor. Bu konuda ne dersiniz?.

Asılsız iddiaları konuşmak istemiyorum.

Soru: Ünal Bey size bakanlık önerirse tavrınız ne olur?

Bakanlık için yola çıkmadık. Partinin ortak akılla yönetilmesinin yolunu açmak için yola çıktık ancak önümüzde yeni bir bütçe var. Burada kabinenin yenilenmesi gerekir. Tüm bakanlıkların uyumlu çalışması şarttır. Bu konuda biz fikrimizi ortaya koyacağız.

Ülkenin geleceği söz konusudur. Hasan Taçoy da kazansaydı tavrım aynen böyle devam edecekti.

Bu ülkeyi hep birlikte yönetmeliyiz.

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Yasemin Öztürk: Bakanlık kabul etmem

UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Soru: Başkanlık yarışında Hasan Taçoy’un yanında yer aldınız. Bundan sonraki süreçte tavrınız ne olacak?.

Yanıt: Bir taraf seçtik, arkasında duracağız. Kazanmak veya kaybetmekte vardı. Gerçi seçim anti-demokratik bir ortamda geçti. Ünal Bey 4, Taçoy bir divan üyesi seçti. İtirazlar değerlendirilmedi. Kişisel menfaatler parti menfaatlerinin önüne geçti. Öyle ki Juju olarak bilinen Fatma Ünsal gelip beni tehdit etme cesaretini gösterdi. Daha önceki kurultaylarda da aksaklıklar yaşandı ancak hiç bu kadar çirkinlikler yaşanmadı.

Sandıktan çıkan sonuca saygı gösteriyorum ancak köyü yönetimden dolayı partimiz kan kaybedecek. Umarım olmaz ama önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu net olarak göreceğiz. İyi idare edilmediğimizi düşünüyorum. İleriki aşamada da daha artacak. İnşallah dediklerim doğdu çıkmaz ama öngörüm bu yöndedir.

Soru: Meclis birleşimlerine katılmayacağınız iddia ediliyor. Bu konuda ne dersiniz?.

Yanıt: Eğer demokratik bir seçim olsaydı nisap da sıkıntı olmazdı. Gerçi bu kararı tek başıma alacak değilim. Bu kararı yola çıktığım kişilerle alacağım.

Süreci değerlendireceğiz, bir karar vereceğiz.

Soru: Ünal Bey size bakanlık önerirse tavrınız ne olur?

Yanıt: Bakanlık teklifini kesinlikle kabul etmem. Bakanların iyi çalışması için başbakanın da doğru hareket etmesi gerekiyor.

Benim makamda mevkide asla gözüm olmadı. Sadece partimin çıkarları doğrultusunda hareket ettim.