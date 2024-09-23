Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, partisinin 23. Olağan Kurultayı’yla ilgili yazılı değerlendirmede bulundu.

Hasipoğlu, “10 bin 136 oyun 6 bin 555’ini (yüzde 66) alarak başbakanımız ve genel başkanımız rekor bir oy ile yeniden genel başkan seçilmiştir. Bu oran Kıbrıs Türk siyasi tarihindeki üye sayısı bakımından en yüksek katılımın ve en fazla oyu alarak seçilen genel başkan olması bakımımdan tarihi bir öneme sahip olacaktır.” İfadelerine yer verdi.

Hasipoğlu, diğer adaylar Hasan Taçoy’a ve Ahmet Karevelioğlu’na seçimli bir kurultay yaratıp, katılımlarından, gösterdikleri olgunluktan ve demokrasiye katkılarından dolayı teşekkür etti.

