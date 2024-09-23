2 can kaybı oldu

Türkiye'nin birçok ilinde sağanak sel ve fırtına hayatı felç etti. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre 31 ilde 405 sel ve su baskını, 62 heyelan, 204 mahsur kalma olayı yaşandı.

Trabzon'da 2 gün önce selde kaybolan işitme engelli vatandaşın cansız bedeni bulundu. Kahramanmaraş'ta ise keçilerini otlatan bir kişi yıldırım çarpması sonucu can verdi.

Trabzon'da cuma günü etkili olan sağanak, Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra’da hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 165 kilogram düşen yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Sürmene ve Araklı ilçelerinde toplam 12 mahallede meydana gelen sel, heyelan ve taşkınlarda 93 iş yeri, 7 konut ve 120 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Adana'da sağanak sele neden oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Adana'da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Merkez ilçelerde yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sağanak yağış, trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kahramanmaraş'ta yıldırım can aldı

Olay akşam saatlerinde Malik Ejder Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurla birlikte şehrin farklı noktalarına yıldırımlar düştü.

Bu yıldırımlardan biri, keçilerini otlatan Ahmet Gizir’e isabet etti. Gizir’in yerde hareketsiz kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gizir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında yıldırımın isabet ettiği 2 keçinin de öldüğü anlaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Gizir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sağanak ve dolu

Diyarbakır’da öğleden sonra etkili sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısı yaptığı illerden birisi olan Adıyaman’ın Tut ilçesinde dolu etkili oldu. Öğleden sonra başlayan yağı yerini doluya bıraktı.

Yaklaşık 10 dakika süren dolu nedeniyle yerler beyaza bürünürken araçlar ve bitkiler zarar gördü. Dolu yağışı, ilçede bazı bölgelerde küçük çaplı sele de neden oldu.

