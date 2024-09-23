Olumsuz hava koşulları tüm ülkede etkili olurken, İskele’ye bağlı Büyükkonuk ve Çayırova’da çıkan hortum yıktı, geçti. Yağışların da etkili olduğu bölgede oluşan hortum vatandaşa zor anlar yaşattı.

Hortum sonucunda Büyükkonuk’ta harnup ve zeytin ağaçlarının hasar gördüğü açıklandı.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu yaptığı açıklamada Livana otel ve Çayırova’da hortum oluştuğunu belirtti.

Çayırova’da 26 kişinin ev, mandıra, çardak ve su depolarının zarar gördüğünü belirten Toroslu, birçok ağacın kırıldığını veya kökünden koptuğunu kaydetti.

Toroslu, zarar gören vatandaşların Yenierenköy ya da Mehmetçik bucağı ile İskele Kaymakamlığına başvuruda bulunması çağrısı da yaparak yaraların en kısa sürede sarılmaya çalışılacağını söyledi.

Bu arada Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 36 kilogram ile YDÜ’de ölçüldüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi tarafından dün sabah saat 8.00 itibarıyla yapılan ölçümlere göre, YDÜ’yü metrekareye 32 kg ile Gönyeli, 31 kg ile Çayırova ve 29 kg ile Beylerbeyi takip etti.

Ziyamet’de metrekareye 28 kg, Taşkent'te ise 27 kg yağış kaydedildi.

Yağmur alan diğer yerlerdeki yağış miktarları ise şöyle:

"Lefkoşa ve Zafer Burnu 25 kg/m², Boğaz 22 kg/m², Girne 15 kg/m², Esentepe 13 kg/m², Mehmetçik ve Kırıkkale 12 kg/m², Mağusa 11 kg/m²"

