3 yıl daha görevde

Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayında oyların ezici bir çoğunluğunu kazanarak yeniden genel başkan seçilen Başbakan Ünal Üstel, konuşmasında hem partililere, hem de muhalefete açık mesaj vererek “2027’ye kadar görevdeyiz. İstikrar devam edecek” dedi. Üstel partide kırgınlığa yer olmadığını belirterek, birlik ve beraberliğin korunmasını istedi.

İktidara geldiklerinde verdikleri sözleri tutarak yarım kalan projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Üstel, bütün kesimleri kucakladıklarını dile getirdi. Üstel “Dün dünde kalmıştır, biz yarınımıza bakacak ve yolumuza devam edeceğiz. Bizi bekleye birçok sorun vardır” dedi.

Yüzde 65,8 oy oranıyla kazandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 23’üncü Olağan Kurultayı'nda Ünal Üstel, yeniden UBP Genel Başkanı olarak seçildi.

Ünal Üstel 6 bin 555, Hasan Taçoy 3 bin 284, Ahmet Melih Karavelioğlu 121 oy aldı, 176 oy geçersiz sayıldı.

Tüm sandıkların sonuçlarına göre, Ünal Üstel yüzde 65,8 Hasan Taçoy yüzde 33,0 , Ahmet Melih Karavelioğlu yüzde 1,2 oy oranına sahip.

Gözyaşlarını tutamadı

Sonuçların açıklanmasının ardından tebrikleri kabul eden Üstel, teşekkür konuşması için yeniden kürsüye çıktığı esnada ve konuşma yaparken gözyaşlarına hakim olamadı.

Üstel, yaklaşık iki buçuk aydır süren köy, mahalle ve ilçe kongrelerinin ardından bugün demokrasi yarışının sonuçlandığını belirtti.

Bütün UBP’lilere teşekkür eden Üstel, “Bizim kurultaylarımız bayram havasında geçti.” diyerek UBP’nin KKTC’nin en büyük partisi olduğuna vurgu yaptı.

UBP’nin kurultaydan güçlenerek çıktığını belirten Üstel, “Kurultayda kazanan ya da kaybeden yok. Kazanan KKTC ve UBP’dir.” dedi.

İktidara geldiklerinde verdikleri sözleri tutarak yarım kalan projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Üstel, bütün kesimleri kucakladıklarını dile getirdi.

“Dün dünde kalmıştır, biz yarınımıza bakacağız. Yarından sonra yolumuza devam edeceğiz. Bizi bekleye çok sorunlar var. Hükümet olarak, 2027 yılına kadar istikrarla, halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” diyen Üstel, Kurultay’daki diğer adaylara da teşekkürlerini iletti.

Tatar’dan Üstel’e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genel Başkanlığa seçilen Başbakan Ünal Üstel’i kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar sonuçların Ulusal Birlik Partisi’ne ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.