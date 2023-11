Güven bunalımı

Ömer KADİROĞLU

KKTC’nin 40 yılını değerlendiren vatandaşlar, bazı gelişmeler olmakla birlikte, çözüm bekleyen sorunların askıda bırakılmasından duyulan rahatsızlığı dile getiriyor. En önemli sorunlardan biri de siyasete olan güvensizlik. Plan ve programlı çalışma yapan bir yönetimin başarılamadığı belirtiliyor.

Uluslararası alanda ‘tanınma’ olmayacağını söyleyenler olduğu gibi, KKTC’nin yaşatılmasını isteyenler de var. Ancak; hemen herkeste ‘güven duyulacak daha iyi bir yönetim arzusu’ var. Bunun gerçekleşmesi halinde ekonomide olumlu gelişmelerin yaşanabileceği, gençlerin önünün açılabileceği düşünülüyor.

Ne dediler?..

İbrahim Mayda

“KKTC’nin kuruluşundan bu yana geçen 40 yılda muhakkak ki önemli gelişmeler olmuştur ancak gözle görülür bir gelişme yaşanmadı. Güney Kıbrıs’a gidiş gelişler var ve bu geçişlerde de sürekli sıkışıklıklar yaşanıyor. İleride ne olacak Avrupa Birliği ne yapacak bilemiyoruz. Çocuklarımız adına ileriyi göremiyoruz. KKTC muhakkak yaşatılmalıdır. Nasıl yaşatılacağını ise başımızdaki idareciler düşünmelidir yeter ki iyi bir yaşam olsun.”

Gülin Kantarcıoğlu

“KKTC’nin kuruluşunun 40’ıncı yılındayız ve bu geçen 40 yılda KKTC’de önemli gelişmeler pek yaşanmadı. Bundan sonrası için gençlerin önünü açmalı ve siyasette gençleri görmemiz lazım. KKTC elbette ki yaşatılmalıdır ve bunu ülke yönetiminde gençlerin olacağı şekilde bir sistemle yaşatmalıyız.”

Mevlut Çakan

“KKTC’nin kuruluşunun kırkıncı yılındayız ve geçen kırk yılda KKTC’de önemli gelişme olarak hiç bir şey yaşanmadı. Geçen kırk yılda sadece Asrın Projesi olarak KKTC’ye boru ile su ve yeni yapılan havaalanı oldu. Bundan sonrası için daha iyi olacağını düşünmüyorum. KKTC bağımsız bir devlet olarak yaşatılmalı ve bunu parlamentoyu tamamen değişerek yeni ve genç siyasetçilerle yola devam edilmelidir.”

Ali Esendağlı

“ KKTC’nin kuruluşunun 40’ıncı yılındayız ve geçen 40 yılda KKTC’de pek de önemli bir gelişme yaşanmadı. KKTC’nin ilan edilmesi ile birlikte senelerce yapılan mücadelelerle kazandığımız hakların tümü iflas etti. Federe devleti kimliği ile balkanları geçer İngiltere’ye gider gelirdik, memlekette üretilen her şeyi yurt dışına satardık ve KKTC’yi ilan ederek ellerimize kelepçeyi vurarak bizi esir aldılar. 250 bin, 300 bin nüfusun yaşayacağı yerde şu anda bakkal dükkânı gibi buraya kurulan 38’e yakın üniversite sayesinde ne nüfusu biliyoruz. Asayiş bundan sonra daha da fazla bozulacaktır. KKTC’de iyi yönde bir gelişme 40 yıldır sağlanamadı. Tarım ve turizme dayalı bir politika yürütülemiyor. Memlekette üretilenlerin pazarlanması başarılamıyor. KKTC’nin yaşatılacağını kim söylerse yalan söyler. Hiçbir zaman dünya buna izin vermeyecektir. Bugün dünyadan arındırılmış KKTC’yi yaşatacak hiçbir gücümüz yoktur. KKTC’de yapılan hataları kırk gün söylesek bitiremeyiz.”

Süleyman Günsal

“Kırk yıl geriye gidip bu güne baktığımızda az da olsa KKTC’de önemli gelişmeler olmuştur ancak bu gelişmeler yeterli olmamıştır. Bundan sonrası için KKTC’nin ileriye gidişi açısından planlı programlı çalışmalar yapılmalıdır ancak ben bu yönde pek de umutlu değilim. KKTC eğer başka seçenek yoksa yaşatılmalıdır. Planlı programlı bir şekilde herkesin elini taşın altına koyarak birlikte bir oluşum yaratılıp çok daha iyiye KKTC taşınabilir.”

Salim İşlem

“KKTC’nin kuruluşunun 40’ıncı yılındayız ve bu süreçte eksikler olsa da bazı gelişmeler yaşanmıştır. Bundan sonrası için bir barış sağlanması gerektiği inancındayım. KKTC yaşatılmalıdır ve yıllarca yapılamayanların yapılması için çalışmalar yapılmalıdır. 40 yılda çözülmeyen elektrik sorunu, sağlık sorunu ve benzeri sorunlar çözülerek ileriye gidilmelidir.”

Muharrem Kulak

“KKTC’nin 40’ıncı yılını kutluyoruz ancak geçen kırk yılda KKTC’de önemli gelişmeler yaşanmadı aksine her şey daha da kötüye gidiyor. Belki ileriki zamanda iyi günlere rastlarız. Bundan sonrası için ne yapılmalı bilmiyorum ancak eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Bu yöndeki inancımı kaybetmedim. KKTC tabi ki yaşatılmalıdır.”

İlker Züğürt

“KKTC’nin kuruluşunun 40. Yılındayız. Geçen kırk yılda ekonomik olarak her ne kadar istenilen düzeyde olmasa da epey bir yol kat edilmiştir. Uluslararası alanda tanınmamış olmamız, Türkiye dışında sıhhatli bir ticaret imkânı bulamamamızdan dolayı ekonomimiz istenilen düzeyde ileri gidememiştir. Her şeye rağmen bulunduğumuz bu dönem içerisinde çok da kötü sayılmayız. Bu ekonomik sıkıntılar tüm dünyada yaşanıyor. Gönül arzu ederdi ki çok daha iyi bir ekonomiye sahip olalım. Kırk yıl önceki ekonomimiz ile şu anki ekonomimiz arasında iyiye doğru bir fark vardır. KKTC yaşatılmalıdır. Anavatan her yönüyle bizlere destek olmaktadır. Bizim tek şansımız bağımsız kalarak anavatanın desteği ile hayatımızı sürdürmektir.”

Haydar Ünlü

“KKTC’nin kuruluşunun kırkıncı yılındayız ve geçen bu sürede fazla bir gelişme yaşanmadı. Ekonomik yönden iyi bir noktada değiliz. Bundan sonrası için iyi olacağına inanmak istiyorum. KKTC ilelebet ayrı bir devlet olarak yaşatılmalıdır. Turizme yönelik çalışılmalı, tarıma yönelik gelişmeler yaratılmalı ve şu anda yaşanan sorunları ortadan kaldıracak şekilde programlar yapılarak KKTC yaşatılmalıdır.”

Özen Koşucu

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 40’ıncı kuruluş yılını kutluyoruz ancak KKTC’de geçen kırk yılda pek de önemli gelişmeler yaşanmadı. Hayallerimizi bize ters çevirdiler. Kırk yılda bir düzeni oturtamadık. Çok hayaller kurduk ancak bugün bir yolumuzu yapamazsak, yollarımızın aydınlatma sorunlarını çözemezsek, elektrik santralindeki sorunları çözemiyorsak demek ki ileri değil geriye gidiyoruzdur. Bundan sonrası için torpil olayının bitmesi, liyakate göre işe alımlar, iş bilen kişilerin üste oturması gerekiyor.”

Süleyman Altın

“KKTC’de geçen kırk yılda önemli gelişmeler yaşandı. Yaşanan gelişmeler beklediğimiz kadar olmadı. Bundan sonrası için bir anlaşma olmasını ve daha iyiye gitmemiz açısından bu anlaşmanın önemli olduğuna inanıyorum. KKTC yaşatılmalıdır ve ayrı bir devlet olarak yaşatılmalıdır.”

Mutlu Karataşlı

“KKTC’nin kuruluşunun 40’ıncı yılındayız ve geçen kırk yılda KKTC’de bazı önemli gelişmeler yaşandı ancak ekonomik yönden geriye gidiyoruz. Bundan sonrası için insanların daha iyi bir yaşam süreceği, ürettiklerinin karşılığını alabileceği bir KKTC’nin yaratılması gerekiyor. KKTC mutlaka yaşatılmalıdır. Ancak KKTC yaşatılırken ekonomik yönden güçlendirilerek yaşatılmalıdır. KKTC‘nin daha ileriye gidebilmesi için dışa bağlılığı azaltıp ekonomiyi güçlendirmek gerekiyor.”

İlker Edip

“KKTC’nin kuruluşundan bu yana geçen 40 yılda ciddi anlamda dünyaya ayak uydurmak, teknoloji ve sanayi açısından önemli gelişmeler anavatan Türkiye’nin katkıları ile yaşandı. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda daha iyiye gidilecek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her zamanki gibi yine ayakta duracaktır. Bugün 40 yıllık bir cumhuriyet olduk ve bu önemli bir durumdur. KKTC’nin dünyaya tanınacağı başarısını da yakalayacağımız inancındayım. Dünyaya kendimizi kabul ettirip burada Kıbrıslıların olduğunu iki ayrı devleti tanıtarak KKTC yaşatılmalıdır. Eski günlere geri dönmemek adına KKTC’yi yaşatmalıyız.”

Turgay Avcı

“KKTC’nin kuruluşunun 40’ıncı yılındayız. Geçen kırk yılda en önemli gelişmenin KKTC’nin kurulması olduğunu söylemek istiyorum. 1974 Barış harekâtı Kıbrıs Türkünün yeniden doğduğu gündür. Bir devlet kurmak ve bu devletin tüm kurumlarını hayata geçirmek kolay değildir. Bugün geldiğimiz nokta ve devletin 40’ıncı yılını kutlamamız önemli bir durumdur. Devleti sadece kurmak yeterli değildir. Bizim görevimiz ekonomisiyle, kurumsallaşması ile adaleti ve meclisi ile ayakları üzerinde duran güçlü bir devlet bırakmaktır. Şu anda hak edilen yerde değiliz. KKTC çok daha iyi bir noktada olabilirdi. Bugünü değil gelecek 40 yılı gelecek nesiller için planlamamız gerekiyor.”

Ekrem Hürdağ

“KKTC’de geride bıraktığımız 40 yılda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Benim için geçen kırk yılda önemli gelişmelerden biri de Diyalog Medya’nın ortaya çıkması ve her şeyi doğru bir şekilde söylemesi oldu. KKTC’de kırk yılda yaşanan gelişmeler istenilen düzeyde olmamıştır. Bundan sonrası için daha iyi olmasını istesek de gelen giden ayni insanlar hükümette olduğu için daha iyi olacağını düşünmüyorum. Yeniliğe ihtiyacımız var ve gençlerin siyasette olarak ülke yönetimine talip olmasını istiyorum. Gençlerimizden akıllı insanlarımız yurt dışında okuyup oralarda kalanların ülkeye dönerek yönetime geçmesi ile daha iyi olacağını düşünüyorum.”

Cahide Özüner

“KKTC’nin kuruluşundan bu yana geçen kırk yılda iyi yönde gelişmeler de oldu ancak çok fazla da olumsuzluklar yaşanıyor. İlk geldiğim yıllarda çok huzurlu bir Kıbrıs vardı ancak şimdi durum öyle değil. Yollar yetersiz, alt yapı kötü, huzur yok ve daha birçok sorunla mücadele ediliyor. Gelişme açısından yeterli bir gelişme sağlanamadı. Bundan sonrası için hiç bir şey düşünemiyoruz. KKTC yaşatılmalıdır ve Kıbrıs bir bütün olarak yaşatılmalıdır.”

Fatma Acaralp

“KKTC’nin kuruluşundan bu yana geçen 40 yılda önemli gelişmeler yaşandı ancak çok fazla eksiklikler vardır. 40 yılda yol sorunu, ulaşım sorunu ve daha birçok sorun çözüme kavuşturulamadı. KKTC’de eskiden az paramız vardı ancak alım gücümüz çoktur bugün tam tersi oldu. KKTC’nin yaşatılması gerektiğini ve bunun ayrı bir devlet olarak tanıtılarak yapılması gerektiğini düşünüyorum.”

Ferdi Sağlam

“KKTC’nin kuruluşunun 40’ıncı yılındayız ancak geçen kırk yılda önemli bir gelişme yaşanmadı. Ülkeyi yönetenler bile değişmedi. Bugün devlet dairelerimizde yabancılar çalışmaya başladı ve bu beni çok üzüyor. 40 yılda hiçbir şeyi başaramadık. Başımızda olanların a dan z ye değişmesi ve gençlerin bu ülkeyi yönetmesini istiyorum. Bu durum böyle devam ederse bundan sonrası için daha da kötüye gideceğimiz inancındayım. KKTC yaşatılmalıdır ancak sorunların çözüme kavuşturularak yaşatılması gerektiği inancındayım. KKTC’yi inşallah yaşatırız ancak zor.”

Musa Suiçmez

“KKTC’nin kuruluşunun 40’ıncı yılındayız. Geçen 40 yılda önemli gelişmeler elbette ki yaşandı ancak bu yeterli bir gelişme değildir. 40 yıl öncesine baktığımızda daha güzel, sade ve insancıl bir durum vardı. O günden bu güne politik hesaplar insanları bu güzelliklerden ayırmıştır. Türkiye ile iş birliği içerisindeki çalışmalarımızın önümüzü açtığını görüyoruz. KKTC elbette ki yaşatılmalıdır. Kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC için adil bir yönetim anlayışı, halka ve ülkeye yönelik çalışmalar yapacak yöneticilerle yaşatılmalıdır. Bizleri yöneten hükümetlerin topluma laik olabilecek hizmetler üretmesi lazımdır.”