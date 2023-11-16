Muhammed bu ne cüret

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de, 7 yıl önce bir araç içerisinden kredi kartı çalan Muhammed İpek, Türkiye’ye kaçtıktan sonra bankamatikten 5 bin 760 TL ile 3 bin 440 dolar para çekti.

Önceki gün ülkeye geri dönen zanlı, giriş yaptığı esnada tespit edilerek gözaltına alındı. Zanlı, dün nöbetçi mahkeme emri ile tutuklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Uyguner, zanlının, 5 Aralık 2016 tarihinde, H.İ. isimli şikayetçiye ait araç içerisinden kredi kartını sirkat ettiğini açıkladı. Polis, zanlının, konu kredi kartı ile Türkiye’de, bankamatikten 5 bin 760 TL ile 3 bin 440 dolar para çektiğini bildirdi.

Konu tarihte yapılan şikayetin ardından zanlının Türkiye’ye çıkış yaptığının belirlendiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini belirten polis, 14 Kasım’da ülkeye geri dönerken, tespit edilerek gözaltına alındığını açıkladı. Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğünü bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.