Kulağını bıçakla kesti

Güzelyurt’a bağlı Bostancı köyünde meydana gelen Gökhan Tip, eşine mesaj attığı gerekçesiyle kardeşleri Hayattin Tip ve Olgun Tip’i yanına alıp, G.T.’nin (E-40) evini bastı. Kardeş olan 3 zanlı G.T. ve oğlunu darp etti. Kavga esnasında Gökhan Tip, G.T.’yi bıçakla kulağından yaraladı.

Şikayet üzerine tutuklanan 3 zanlı dün “yaralama, ciddi darp, mülke tecavüz ve kanunsuz bıçak taşımak” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Polis, olayın 14 Kasım 2023 tarihinde saat 19.30 sıralarında Bostancı’da medyana geldiğini söyledi.

Polis, zanlıların Gökhan Tip’in eşine mesaj attığı gerekçesiyle Bostancı’da sakin G.T’nin ikametgahına giderek, onu ve oğlu B.T.’yi darp ettiklerini söyledi.

Polis, 3 zanlının baba-oğulun yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup ciddi bir şekilde darp ettiklerini belirtti.

Polis, Gökhan Tip’in henüz tespit edilemeyen bıçak ile G.T.’yi sağ kulak arka kısmını 3 santim kesmek suretiyle yaraladığını belirtti.

Polis, yaralının Cengiz Topel Hastanesinde görmüş olduğu ilk yardıma müteakip taburcu olduğunu, zanlıların da aynı gün tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini, 4 tanıktan ifade aldıklarını kaydeden polis, 8 tanıktan daha ifade alacaklarını söyledi.

Polis, ayrıca incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.