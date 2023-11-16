Ağır suçlama

‘Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’ (ICIJ), Paper Trail Media ve 67 medya ortağı tarafından yapılan ve sonuçları yayımlanan araştırma raporunda, Güney Kıbrıs’ın on yıldır, Ruslar başta olmak üzere yabancı sermayenin Batı’nın yaptırımlarından saklanmak ve aklanmak üzere yığıldığı bir kavşak haline geldiği sonucu çıktı.

Eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e de, 2013’te seçilmesinin hemen ardından ekonomik meseleleri Putin’le görüşmek üzere Moskova’ya gittiği hatırlatılarak atıf yapılan rapor, güneyde yayımlanan gazetelerin bugünkü manşetlerinde yer buldu.

Alithia “ICIJ-OCCRP Konsorsiyumu Araştırmasına Göre İstilacıları ve Zenginleri Akladık” başlığını attığı manşetinde, “raporu, içeriğine katılmamakla birlikte aktarmakta olduğuna” işaret etti.

Habere göre raporda, merkezleri Güney Kıbrıs’ta bulunan MeritServus+MeritKapital ConnectedSky, Cyprodirect, DJC Accoyntants ve Kallias & Associates isimli şirketler tarafından sızdırılan 3 milyon 600 bin belgenin 8 ay süren incelemesi sonrasında yayımlanan raporda, “PwCCyprus” isimli denetleme kuruluşunun, servetlerini Batı’nın yaptırımlarından kaçırmak isteyen Rus oligarklara yardımcı olduğu belirtildi.

Uluslararası muhasebe kuruluşu olan PwC’nin Güney Kıbrıs’ta ofis açtığı (PwCCyprus) ve 1100 Ukrayna işgalinin başından itibaren Putin’in müttefiklerinin hizmetine verdiği, 2014’te Kırım yüzünden yaptırım listesinde bulunan 25 oligarktan en az 12’si için çalıştığı kaydedildi. PwCCyprus’un Alexey Mordashov isimli Rus sanayicinin 1,4 milyar dolarlık yatırımını, onun adına transfer ettiği belirtildi.

PwC’nin eski ortakları tarafından kurulan Abacus Ltd. isimli Rum şirketinin Petr Aven isimli Rus milyarder ile ilgili İngiltere Ulusal Suç Dairesi tarafından yürütülen mahkeme sürecinin odağında bulunduğu ve Aven’in, Abacus aracılığıyla (mal varlığını karmaşık para-finans ağı aracılığıyla saklayarak- yaptırımlardan kaçmakla itham edildiği kaydedildi.

100’den fazla şirket

İngiliz mahkemesinin Dimitris Yoanndis’i, mal varlıklarını karmaşık para-finans ağları aracılığıyla saklamaya çalışan Rus oligarklara yardım etmekle suçladığı, Yoannidis’e ait MeritZerus isimli şirketin Roman Avramovic isimli oligarkla yakın ilişki içerisinde olduğu, adı yaptırım listesinde bulunan Konstantin Malofeyev de dahil Rus oligarklara ait veya onların kontrolündeki 100’den fazla Rum şirketin çalışmalarını yönettiği bilgisi veriliyor.

Raporda, gölge finansın Rum hükümetinin ve bankalarının üst kademelerinden geldiği, Güney Kıbrıs’ın mali sisteminin çok büyük bankacılık sektörüne ve AB mali verilerinin yayınlanmasına dair bazı güçsüz yasalara, Merkez Bankası’na ve oligarkların 200 milyar doların üzerindeki yatırım tsunamisine dayandığı belirtildi.

“Rus müşterileri çeken büyük bir offshore hizmet ajansı kuran avukat” olarak tanımlanan Nikos Anastasiadis’in 2013’ten 2023’e kadar Rum yönetimi başkanlığı yaptığı, başkanlığı devralmadan önce yöneticisi olduğu avukatlık ofisindeki ortaklarının Putin’in müttefikleriyle anlaşmalar da dahil olmak üzere çok büyük miktarda şüpheli gelirin aklanmasıyla bağlantılı paravan şirketlerde görev aldığı kaydedildi. Anastasiadis’in başkan olur olmaz şirketini iki kızına ve diğer ortaklarına bıraktığı ve Moskova’ya giderek Putin ile görüştüğü, daha sıkı bankacılık bağları kurduğu hatırlatıldı.