Güven sıfır

Ömer KADİROĞLU

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarını değerlendiren vatandaşlar, görüşlerini Diyalog’a anlattı. Vatandaşlar, KKTC halkının yüzde 81,6’sının mutfak giderlerini karşılamakta zorlandığına yönelik tespite katıldığını belirtti. Ankette, KKTC halkının yüzde 91’inin ülkede yolsuzluğun yaygın olduğunu düşündüğüne dair sonuca da katılan vatandaşlar, ülkede rüşvet olduğuna inandığını da söyledi.

Vatandaşlar, ankette en az güven duyulan kurumlar arasında medyanın da yer aldığını ancak, Diyalog’u güvenilir bulduklarını ifade etti.

Ne dediler…?

Can Bartu Özçimen

“Yapılan bir ankete göre halkın yüzde 81’inin mutfak masraflarını karşılayamadığı ortaya çıktı. Bizde de durum aynıdır. Asgari ücret alıyorum ve ayın 10’unda maaşımız bitiyor. Mümkün değil; ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Yine aynı ankette halkın yüzde 91’i ülkede yolsuzluk yüzde 83’ü de rüşvetin yaygın olduğunu söyledi ancak, bu gibi olaylar ancak yargıya taşınırsa inandırıcı olacaktır. Eğer bu tip olaylar yargıya taşınırsa açıklamalar gerçekçi olur. Medyaya güvensizlik var ancak, ben doğru yayıncılık yaptıklarına inandığım için Diyalog Medya ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nu takip ediyorum.”

Ali Şengül

“Yapılan kamuoyu araştırmasında halkın yüzde 81’inin mutfak masraflarını karşılayamadığı açıklandı. Bizde de durum aynıdır. Her şey çok pahalıdır ve mutfak ihtiyaçlarımızı karşılamak mümkün olmuyor. Sebzesinden yağına, etinden yumurtasına kadar her şey ateş pahası ve bütçemiz olumsuz etkileniyor. Ülkede rüşvet ve yolsuzluk olaylarının arttığı da söyleniyor ve bence bunun nedeni alım gücü olmayanların, farklı yollarla daha fazla kazanma arzusudur. Medyaya bir güvensizlik oluştu ve ben güvendiğim için Diyalog TV’yi takip edip oradaki programları ve yorumları izliyorum.”

Hasan Kaya

“Yapılan kamuoyu araştırmasında halkın yüzde 81’inin mutfak masraflarını karşılayamadığı açıklandı. Bugün bir domatesin kilosu 50, soğanın 30 TL olursa kimse mutfak masrafını karşılayamaz. Asgari ücret karşısında kiralar ve ihtiyaçların karşılanması mümkün olmuyor. Ülkede rüşvet ve yolsuzluk olaylarının arttığı da söyleniyor. Gözümüzle görmedik ancak bu olayları duyuyoruz ve bunun var olduğuna inanıyorum. Medyaya bir güvensizlik var. Siyasette pek fazla doğru haber bulamazsınız. Kaza, polisiye haberler ve yangın gibi haberler dışında doğru habere ulaşabilmek mümkün değil.”

Emirali Babahan

“Yapılan kamuoyu araştırmasında halkın yüzde 81’inin mutfak masraflarını karşılayamadığı açıklandı. Bizde de durum farklı değildir. Bugün başka, yarın başka fiyatlarla karşılaşıyoruz. Ayrıca ankete göre halkın önemli çoğunluğu ülkede yolsuzluk ve rüşvet olaylarının arttığını söylüyor benim de düşüncem bu yöndedir. Medyaya bir güvensizlik olduğu söyleniyor ve ben bu noktada doğru haberleri Diyalog’tan alıyorum, en güzel eleştiri ve yorumları da Reşat Akar’dan dinliyorum.”

Nevruz Abdullah

“Halkın büyük çoğunluğu mutfak masraflarını karşılayamıyor ve herkeste durum nasılsa bizde de aynıdır. Aylık alışverişimizi yaparken kira, su ve benzeri ödemeleri de yapınca mutfak masraflarımızı tam olarak karşılayamıyoruz. Ülkede yolsuzluk ve rüşvetin olduğu söyleniyor ve benim de inancım yolsuzluk ve rüşvetin olduğu yönündedir. Medyaya bir güvensizlik var ve ben bu noktada doğru haberleri ayrım yapmaksızın anlatan Diyalog Medya’dan ve Reşat Akar’dan alıyoruz.”

Tüner Gürsun

“Yapılan kamuoyu araştırmasında halkın yüzde 81’inin mutfak masraflarını karşılayamadığı açıklandı. Ben de mutfak masraflarımı karşılamakta zorlanıyorum. Rumlara karşı direndik şimdi başımızdakilere karşı direnmeye çalışıyoruz. Ülkede yolsuzluk ve rüşvetin olduğu söyleniyor ve ben de buna katılıyorum. Bir bakıyorsun cebinde para olmayan adamın altında son model araba var. Ben 60 sene çalıştım ancak da uygun bir fiyatlı araba alabildim. Medyaya çok fazla güven olmadığı söyleniyor ve ne yazık ki ben de çok fazla güvenmiyorum.”

Mehmet İslamoğlu

“Petrol fiyatlarının artması nedeniyle üretim maliyetleri arttı ve haliyle biz vatandaşların da alışverişleri olumsuz etkileniyor. Yine aynı ankette halkın yüzde 91’i ülkede yolsuzluk yüzde 83’ü de rüşvetin yaygın olduğunu söyledi. Bence bu durum her zaman vardı sadece bu zamana özel bir şey değildir. Halkın medyaya pek bir güveni kalmadı. Ben genellikle tüm gazete ve kanallara bakıyorum ve söylenenlerin ortalamasını alıyorum.”

Gülşen Tekgöz

“Daha önce 200 lirayla alışveriş yapabilirken bugün muz bile alınamıyor. Ben de mutfak masraflarımı karşılamakta zorlanıyorum. Halkın önemli çoğunluğu yolsuzluk ve rüşvet olaylarının olduğunu söylüyor. Bu haberleri basında da zaman zaman görüyoruz ve benim inancım da yolsuzlukla rüşvet olaylarının olduğu yönündedir.”

Hüseyin Hacıoğul

“Halkın yüzde 81’inin mutfak masraflarını karşılamakta zorlandığı ortaya çıktı. Ben yurt dışından geliyorum ve en uygun olanını almaya çalışıyorum. Çünkü ben de mutfak masraflarımı karşılamakta zorlanıyorum. Halkın önemli çoğunluğu yolsuzluk ve rüşvet olaylarının olduğunu söylüyor. Basında yer alan haberleri okudukça benim de yolsuzluk ve rüşvet olaylarının varlığına olan inancım artıyor. Basına bir güvensizlik var ve bu bağlamda doğru haberleri bizlere ulaştırdığı için Diyalog Medya’yı takip ediyorum ve Reşat Akar’ı izliyorum.”