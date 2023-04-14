Başbakan Ünal Üstel, Teknecik Elektrik Santralinde 7 jeneratörün arızalı olduğunu belirterek, “Maalesef yine sabotaj şüphesi var” dedi.

AKSA personelinin dün akşam Teknecik’te arızalara müdahale etmesiyle yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yapan Üstel, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) 16 gündür devam eden eylemine işaret etti.

Başbakan Üstel şunları söyledi:

“Öncelik vermemiz gereken daha pek çok konu varken, mesaimizin önemli bir bölümünü enerjiye harcadık, harcamaya da devam ediyoruz.

Kamu kaynaklarının önemli bir kısmını, halkımız karanlıkta kalmasın, daha ucuz, daha kaliteli ve her şeyden önemlisi kesintisiz enerjiye sahip olsun diye, üreticimiz üretebilsin diye, Kıb-Tek'e harcıyoruz.

Tüm bunlar ortada iken, maalesef kendini, halkın oyları ile ülkeyi yönetme görev ve sorumluluğunu üzerinde taşıyan iradeden üstün gören, devlet otoritesini, halk iradesini ve yasaları yok sayan bazı gruplar yine harekete geçmiştir.

Devletin imkanlarını devlete karşı kullanarak, tehditle, şantajla, sabotajla bir şeyler elde edeceğini, halkın geleceği adına atılması gereken adımları engelleyeceğini zannedenlere kurumlarımızı ezdiremeyiz.

Üzülerek görüyoruz ki, ana muhalefet de anlaşılmaz bir şekilde, ülkenin karanlıkta kalmasına ve halkımızın mağduriyetine yol açan bu eylemlere destek veriyor.

Son 10 gündür halkımıza yaşatılan karanlığın gerek ekonomik gerekse sosyal bedeli çok ağırdır.

Şu anda Teknecik’te 7 jeneratör arızalı. Maalesef yine sabotaj şüphesi var. Bunun için alanında uzman, tecrübeli mühendislerden oluşan ekiplerden yardım istedik. Özel sektörden yardım talep ettik. Teknecik’teki arızalara müdahale ediyoruz.

Halkımız bu denli sıkıntı yaşarken, halkımızın can ve mal güvenliğine karşı bu denli gayrı yasal saldırılar yapılırken, buna seyirci kalamayız, kalmadık, kalmayacağız.”