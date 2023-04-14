AKSA personeli müdahale etmeye başladı

Hükümet, ‘işe geri dönün’ çağrısına uymayan ve greve devam eden El-Sen’e rest çekti ve arızalara müdahale etmesi için AKSA’dan yardım talep etti.

AKSA teknisyenleri dün saat 18.00 itibariyle sahaya çıktı; 10 kişilik ekip Teknecik Santrali’ne giderek, arızalara müdahale etti.

Hükümetin bu adımı üzerine sendika üyeleri dün akşam itibariyle Teknecik’e akın etti.

Santraldeki Kıb-Tek çalışanları iş bırakırken, olası bir gerginliğe karşı Çevik Kuvvet ekipleri Teknecik’te konuşlandırıldı. AKSA mühendisleri ve teknisyenlerinin Teknecik’te görevlendirilmesi hükümet ile sendika arasındaki tansiyonu yükseltti.

Hükümet rest çekti

Kamu ihalesinde yapılmak istenen değişiklik üzerine Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikasının (El-Sen) 16 gün önce başlattığı grev ve eylemler farklı bir boyuta taşındı.

Sendika, Bakanlar Kurulu’nun grevi yasaklamasına rağmen geri adım atmazken, ülke genelinde elektrik kesintilerinden dolayı kaos oluştu.

İskele- Long Beach, Yılmazköy ve Alayköy başta olmak üzere birçok bölgede arızalardan dolayı uzun süren kesintiler yaşanırken, hükümet bakım ve onarım için AKSA’dan yardım istedi. AKSA teknisyenleri dün saat 18.00 sıralarından itibaren sahaya çıktı; 10 kişilik ekip Teknecik Elektrik Santraline giderken, 12 kişilik ekip arızalı olan bölgelere dağıldı. Hükümetin bu adımı üzerine sendika üyeleri Teknecik’e akın etti. Olası bir gerginliğe karşı Çevik Kuvvet Ekipleri Teknecik’te konuşlandırılırken, sendika başkanı Çağlayan Cesurer ve üyeler de ateş yakıp bekleyişe geçti. CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ve bazı CTP’li milletvekilleri El-Sen’e destek olmak için Teknecik’e gitti.

Cesurer: 15 gündür yollardayız

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, yaptığı açıklamada defalarca uyardıklarını, uzun süreli kesintileri gidermek için çağrı yaptıklarını belirtti, “Arkadaşlarımız uğraşırken sahaya birilerinin sürüldüğünü gördük. Şuandaki arıza ve müdahaleler daha fazla sorunlar yaratacaktır” dedi. Cesurer, açıklamasında “Yaklaşık 15 gündür yollardayız. Kıb-Tek'in geleceğini, toplumun geleceğini yok etmek adına kamu ihale yasasında bir çalışma yapılıyordu. Bugün bilerek ve isteyerek toplumun kaderi bir firmanın üzerine bırakılıyor. Şu anda toplumu geri dönülmez bir yola sokuyorsunuz. İçerdeki insanlar yüzünden bu santraller bir kez daha çalışamaz duruma gelecek” dedi.