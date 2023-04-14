"Bunu hak etmiyoruz"

Serdar Şengül

Ülkede önceki gece etkili olan sağanak yağış ve fırtınadan dolayı Yılmazköy ile Alayköy bölgesinde elektrik direği devrildi. Kıbrıs Türk Elektrik Çalışanları Sendikası grevde olduğu için devrilen direğe müdahale edilemedi. İki bölge 18 saati aşkın elektriksiz kalırken, Diyaloga konuşan Alayköy sakinleri, sendikaya ateş püskürdü. Bölge sakinleri, “ Biz hükümetin yerinde olsak bunları tazminatsız bir şekilde kapı dışarı ederdik” dedi.

Ne dediler…?

Kemal Havalı

“Bölgemizdeki elektrik direği devrildi. Grev olduğu için müdahale edilemedi. Karanlığa mahkum edildik. Buzdolaplarındaki gıdalar eridi, bozuldu. Su motorları çalışmadı. Çocuklarımız derslerinden geri kaldı. Bize bunu yaşatanlara sitem ediyorum. Olan halka oluyor, günün sonunda biz mağdur oluyoruz.”

İsmail Kubilay

“Alayköy halkı olarak zor durumda kaldık; dolapta etlerimiz eridi, ilaçlarımız bozuldu. Çamaşır yıkayamadık, çocuklar ders çalışamadı. Telefonlarımızı şarj edemedik, kısacası hayatımız felce uğradı. Faturalarımızı düzenli ödüyoruz ancak hizmet alamıyoruz.”

Ömer Konu

“Ben öğrenciyim ve elektrik olmadığından ödevlerimi yapamadım. Sık sık yaşanan kesintilerden dolayı birçok elektrikli eşyamız bozuldu. Ağız tadıyla akşam yemeği yiyemez olduk. Hayatımız olumsuz etkileniyor. Ancak yaşadığımız bu durum kimsenin umurunda değil. Yazıklar olsun.”

Nedire Kurtay

“Yaşım ilerledi, artık soğuğa karşı tahammülüm kalmadı ancak elektrik olmadığı için sobayı çalıştırmadım. İlaçlarım buzluklarda bozulacak diye korkuyorum. Tek başıma evde yaşama tutunmaya çalışırken, bir de elektrik kesintisi olması hayatımı daha da zorlaştırıyor. Bize bunu reva görenler utansın. Yaşanan bu duruma neden olanlar halka hesap vermelidir. “

Mehmet Karademir

“Alayköy’de elektrik kesintisinden dolayı hayat durdu. Bölgemizdeki elektrik direği devrildi ancak grev olduğu için müdahale edilemedi. Kıb-Tek çalışanlarının yaptığı son derece ayıp, yazık ve günahtır. 40 bin liraya yakın maaş alıyorlar ama halka hizmet vermiyorlar. Bu grev onlara hak değil. Devlet bu çapulculara pabuç bırakmasın. Kıb-Tek bir an önce özelleşmeli, çünkü işler yürümüyor.”

Semih Aliusta

“Ben hükümetin yerinde olsam grev yapan personele tazminat bile vermeden kapı dışarı koyardım. Halk elektriksiz perişan oldu bunların grevi halka zarar veriyor. Yaptıkları affedilemez, yıkılan elektrik direkleri bile onarılmıyor. Hükümette olsam bunları kapı dışarı ederdim, sendika halkın yanında değil tam karşısındadır.”

