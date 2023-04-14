Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin parlayan yıldızı Long Beach bölgesinde yaşayan vatandaşlar 48 saati aşkın bir süre elektriksiz kaldı.

Bir inşaat şirketinin kazı sırasında kabloları koparması sonrasında başlayan kesintiler, Elektrik Kurumu çalışanlarının grevi nedeniyle dün akşama kadar devam etti.

Kurum çalışanları, sendika başkanının çağrısı üzerine dün öğleden sonra bölgeye giderek, kopan kabloları yenilemeye başladı. Ancak daha sonra geri adım atan sendika, teknisyenlerini geri çekti.

Diyalog muhabirine konuşan bölge sakinleri, böylesi bir çağda iki gün süreyle elektriksiz kalarak ciddi bir mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

“Bizleri taş devrine götürdüler” diyen bölge sakinleri, hükümetle, çalışanlar arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesini ve eylemlerin sona erdirilmesini istedi.

Uluçaylı: Çile çekiyoruz

Long Beach bölgesi sakinlerinden Mehmet Uluçaylı ise Salı günü saat 16.00 sıralarında elektriğin kesildiğini söyledi ve “Perşembe oldu ancak saat 17.00’ye gelmesine rağmen elektrik gelmedi” şeklinde konuştu. Arıza ihbar hatlarını aradıklarını ancak kimseye ulaşamadıklarını da belirten Uluçaylı, Kıb-Tek’te tanıdıkları bir kaç isimden bilgi alabildiklerini ifade etti. Elektrik olmaması nedeniyle dondurucuda bulunan gıdaların bozulduğunu anlatan Uluçaylı, kalp ilacı kullandığını ve ilaçların soğuk ortamda muhafaza edilmesi gerektiğini de belirterek, “Bizi bu hallere düşürenler utansın” dedi. Grevin bir hak olduğunun altını çizen Uluçaylı, yaşanılan bu durumun haklılıktan çıktığını söyledi. Uluçaylı, “Böyle hak araması olmaz” diye konuştu. Hükümetten de bir açıklama yapılmadığını belirten Uluçaylı, halkın huzurunu ve refahını sağlamadıktan sonra o hükümetin makamlarda oturmasının bir anlamı olmadığını savundu.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023, 09:45