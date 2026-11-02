UBP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Aktunç, mahalleleri, üniversiteleri ve iş merkezlerini birbirine bağlayan düzenli, güvenilir ve erişilebilir bir toplu taşıma sistemi oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Lefkoşa’da her gün yaşanan ulaşım sorununa dikkat çeken Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Aktunç, başkentin toplu taşıma sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Aktunç, ulaşımın yalnızca bir noktadan diğerine gitmekten ibaret olmadığını belirterek, kentin tüm bölgelerini birbirine bağlayan yeni bir model üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Lefkoşa’nın mahalleleri, üniversiteleri ve iş merkezleri arasında güçlü bir ulaşım ağı kurulmasının önemine işaret eden Aktunç, hedefledikleri sistemin düzenli seferler, güvenilir hareket saatleri ve erişilebilir duraklar üzerine kurulacağını kaydetti.

Üniversiteler ve taşımacılarla iş birliği

Yeni ulaşım modelinin hayata geçirilmesi için üniversiteler, taşımacılar ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmayı öngördüklerini belirten Aktunç, böylece kentin farklı noktaları arasındaki ulaşımın daha kolay, güvenli ve düzenli hale getirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Toplu taşımanın başkentte yaşayan herkesin günlük hayatını doğrudan etkilediğini vurgulayan Aktunç, oluşturulacak sistemin toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap vermesi gerektiğini ifade etti.

