Güzel bir yaz tatili diledi

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğretim yılının sona ermesi nedeniyle mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajda öğrenci, öğretmen ve ailelere seslenen Çavuşoğlu; yoğun bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, sağlıklı ve huzurlu bir yaz tatili geçirmelerini temenni etti. 6 Şubat Depremi’nde kaybedilen öğrenci ve öğretmenlerden dolayı derin bir üzüntü yaşandığını ve bu kayıpların ülkede kapanmaz yararlar bıraktığını belirten Çavuşoğlu, kaybedilen her öğrenci ve öğretmenin ismini yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti. Sevdiklerini kaybeden ailelere de seslenen Bakan Çavuşoğlu, “Davanız, hepimizin ortak davasıdır. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve her zaman sizlerin yanında olacağımızı söylemek istiyorum” dedi. Deprem felaketi ardından yapılan incelemeler sonucunda risk teşkil eden okullarda önlemler alındığını ve alternatif yöntemlerle eğitime devam edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, 2023 – 24 eğitim öğretim yılına bu tartışmalardan uzak bir şekilde girmek hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Notlara odaklanmayın

Bakan Çavuşoğlu mesajında velilere de yer verdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Saygıdeğer velilerimiz, 2022-2023 eğitim yılının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle, çocuklarınızın bir eğitim yılını daha tamamlamasıyla gurur duymanız gerektiğini vurgulamak isterim. Karne notlarının sadece akademik başarıyı yansıttığını unutmayınız. Çocuklarımızın gelişiminde, sosyal becerileri ve insan ilişkileri gibi unsurlar da büyük önem taşır. Bu nedenle, öğrencilerimizin sadece notlarına odaklanmak yerine, onların her yönünü destekleyerek sağlıklı bir gelişim sürecine katkıda bulunabiliriz. Siz değerli velilerimizin desteği, çocuklarımızın eğitim hayatında büyük bir öneme sahiptir. Bu süreçte yanlarında olduğunuz için hepinize teşekkür ederim.”