Nijeryalı Oruche tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da operasyon düzenleyen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 35 gram hintkeneviri ele geçirdi, Nijerya uyruklu Kaetchukwu Eugene Oruche isimli zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı, dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında tutuklama talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 14 Haziran 2023 tarihinde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğu bilgisini aldıklarını ve aynı gün harekete geçtiklerini söyledi. Polis, zanlının saat 15.00 sıralarında Çanakkale bölgesinde yaya olarak tespit ettiklerini belirtti. Zanlının üzerinde yapılan aramada, pantolonunun cebinde 33 gram hintkeneviri bulunduğunu açıklayan polis, evinde yapılan aramada ise 2 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Zanlının önceki gün mahkemeye çıkarılarak, hakkında bir gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini, sonuçların beklendiğini ifade ederek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.