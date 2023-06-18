Gözler NATO zirvesinde

Rum tarafının, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO zirvesinde Macron ve Sholz ile yapacağı görüşmeleri merakla beklediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Sorunu İçin Üç Kritik Dönüm Noktası” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Strazburg ziyareti sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesini “üstünkörü şekilde ortaya koyarak detay vermek istemediğine" dikkat çekti.

Hristodulidis’in Guterres’le telefon görüşmesi yapacağı haberi ortaya çıktığında Rum Başkanlık Sarayı’nın sert tepki göstererek “suyu bulandırmaya çalıştığını” hatırlatan gazete “açıktır ki New York’tan (BM) gelecek mesajları beklerken, Türk tarafından gelecek tepkilerden kaçmak için, elinden geldiğince gizli tutmaya çalışıyor” ifadesini kullandı.

Habere göre Hristodulidis, kendi inisiyatifiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde Guterres’e, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması ve uzlaşılmış çerçeve içerisinde müzakerelere yeniden başlanması için AB’nin daha aktif müdahil olması önerisi hakkında AB üyesi devletler ve kurum başkanlarıyla yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Rum yönetimi bu telefon görüşmesine özel bir vurgu yaparken BM’nin görmezden gelmiş göründüğüne ve düne kadar bu konuda yapılmış herhangi bir yazılı veya sözlü açıklama olmadığına dikkat çekilen haberde, Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in, BM’den bir hareket gelip gelmeyeceği konusunda bilgisi olmadığını söylediği belirtildi.

Gazeteye göre telefon görüşmesinde Hristodulidis’in Kıbrıs sorunu için bir temsilci atanmasının önemine vurgu yaptığını belirten Letimbiotis, ikilinin iletişim içerisinde kalmak konusunda anlaştığını belirtirken, “önümüzdeki dönemde BM tarafından ziyaretler gerçekleştirilmesi ihtimali olduğunu söyledi ancak ziyaretin olası tarihini ve New York’tan kimlerin geleceğini netleştirmekten kaçındı.”

Rum Müzakereci Menelaos Menelau ise telefon görüşmesinde Hristodulidis’in Guterres’e, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması için çabalarını yoğunlaştıracağını söylediğini belirtti. Rum tarafının bu aşamada çabalarını, Kıbrıs sorununda bir çıkış yolu olması üzerinde yoğunlaştırdığını ve bu çerçevede Türkiye-Avrupa ajandası unsurunu değerlendireceğini sözlerine ekledi.

Gazete, Rum yönetiminin en azından haziran sonunda gerçekleşecek Avrupa Konseyi toplantısına kadar Hristodulidis’in inisiyatifine destek açıklamaları dışında bir şey beklemediğine işaret etti, Litvanya’da gerçekleşecek NATO Zirvesi’nde ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yapacağı ikili görüşmeleri merakla beklediğini vurguladı.