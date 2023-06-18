Verimli olur

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) davetlisi olarak ülkede bulunan Maldiv 5. Cumhurbaşkanı Mohamed Waheed Hassan ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Ataoğlu yaptığı konuşmada, Mohamed Waheed Hassan ve heyetini KKTC’de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, iki kardeş ülkenin insanlarının daha fazla iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

Turizm ve eğitim alanında iki ülkenin var olan ilişkilerini güçlendirmek istediklerini anlatan Ataoğlu, Hassan’ı davetlerinden ötürü Girne Amerikan Üniversitesi’ne ve GAÜ kurucu rektörü Serhat Akpınar’a da ayrıca teşekkürlerini sundu.

Dr. Mohamed Waheed Hassan’ın turizm alanında çok ciddi yatırımları olduğunu öğrendiğini de dile getiren Ataoğlu, turizm alanında yapılabilecek projeleri ileriki günlerde konuşup, verimli işlere imza atmak istediklerini ifade etti.

Hassan: Bu güzellikleri herkes görmeli

Dr. Mohamed Waheed Hassan ise konuşmasında, KKTC’de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu, Kıbrıs Türk halkının kendilerini çok sıcakkanlı bir şekilde karşıladığını belirtti.

Kendilerinin de bir ada ülkesi olduklarını anlatan Hassan, ada ülkelerinde yaşanan bir takım zorluklar olduğunu fakat ada insanının her zaman daha hoş görülü ve güler yüzlü olduğunu söyledi.

KKTC’nin turizm açısından çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu da belirten Hassan, bu güzellikleri herkesin gelip görmesi gerektiğini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2023, 01:44