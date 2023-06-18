Proje ilerliyor

Güney Kıbrıs Enerji Düzenleme Kurumu RAEK’in dün EuroAsia ile ilgili aldığı iki kararı açıkladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi RAEK’in bu kararlarının, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail'in elektrik şebekelerini deniz altındaki kablolarla birbirine bağlayacak EuroAsia Interconnector projesine ilişkin ümitleri yeniden canlandırdığını yazdı.

RAEK tarafından alınan ilk kararın, EuroAsia Interconnector Ltd şirketinin, bağlantı hattı yönetme izni verilmesi için yaptığı başvurunun onaylanmasıyla ilgili olduğunu yazan gazete, ikinci kararın ise yine EuroAsia Interconnector ile bağlantılı olan EUTSO Ltd şirketine yönetim hattını yönetme izni verilmesi olduğunu belirtti.

Gazete alınan bu kararların, bu projenin hayata geçirilmesi adına ileriki adımları teşkil ettiğini de yazdı.

Öte yandan Politis gazetesi, ana gündem maddesinin, deniz altı elektrik kablo projesinin finansmanı konusunun olacağı Avrupa Yatırım Bankası’nın, temaslarda bulunmak amacıyla 5 Temmuz’da Güney Kıbrıs’a geleceğini yazdı.