7 kişi yaralandı

Ömer KADİROĞLU

Gönyeli Çemberinde bulunan kaçış yolunu kullanarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’ne giriş yapan ve süratli olduğu tespit edilen araç, orta refüj içerisinden geçip karşı şeride girerek kazaya neden oldu. 38 yaşındaki Azubuıke Macdonald Morah yönetimindeki SS 577 plakalı araçla süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada karşı şeride geçerek o esnada karşıdan gelen 54 yaşındaki Nusret Eskiocak yönetimindeki TLT 858 plakalı otobüsle yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan 7 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken tedavi edilen 28 yaşındaki Azubuıke Macdonald Morah tedavisinin ardından tutuklandı.

Polisten alınan bilgiye göre, kaza sonucu yaralanan SS 577 plakalı araç sürücüsü ile TLT 858 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan Timur Vinkler (E-46), Menderes Güldalı (E-55) , Meryem Ölmez (K-41), Mert Ölmez (E-11), Cemre Ölmez (K-6), Bakabıla Rhese Belh de Carmonde (K-19), kaldırılmış oldukları Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil serviste yapılan ilkyardım tedavilerinden sonra müşahede altına alındı. SS 577 plakalı araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

