Tatil başladı

İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 127 okulda, yaklaşık 25 bin öğrenci, dün karne ve tamamlama belgelerini aldı.

Karnelerini alınca sevince boğulan çocuklar, arkadaşları ve öğretmenleriyle kısa bir süreliğine vedalaştı.

Öğretmenler, minik öğrencilerin defter ve kalemlerden oluşan hediye paketleri verdi.

Öğrenciler ve öğretmenler 3 ay süresince dinlenme imkanı bulacak, 2023-2024 Öğretim Yılı ise 13 Eylül Çarşamba günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, ülkede İlköğretim Dairesi’ne bağlı 111 kamu okulu, 16 özel okul bulunuyor ve yaklaşık 3 bin 400 öğretmen görev yapıyor.

