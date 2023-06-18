Hata yapılmış

Açılışı sürekli ertelenen Ercan Havaalanı yeni terminalinde gümrük ve polis için yer ayrılmadığı belirtildi.

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bu durumun hata sonucu yaşandığını belirtirken, geçici çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade etti.

İnternet üzerinden yayın yapan Bağımsız TV’de Ali Baturay’ın sorularını yanıtlayan Arıklı, yeni binaya gümrük ve polis için yer ayrılmanın unutulduğunu ancak ilk aşamada geçici bir şekilde mevcut binada gümrük ve polis için yer ayarlanacağını vurguladı. Erhan Arıklı, daha sonra bu konu için başka bir çözüm bulunacağını söyledi.

Erhan Arıklı, 20 Temmuz 2023 tarihinde yeni Ercan Havaalanı’nın açılmaması için hiçbir neden bulunmadığını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir sonraki ziyaretinin 20 Temmuz’da olacağına dikkat çeken Arıklı, Erdoğan’ın “20 Temmuz’da yeni havaalanına ineceğim” sözünü yerine getireceklerini, hiçbir sorunun yaşanmaması için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurguladı.

Yeni Ercan Havaalanı’nda çok yoğun bir çalışma olduğuna dikkat çeken Arıklı, bazı sıkıntıların zamanla giderilebileceğini, açılış tarihinin bir kez daha değişmeyeceğini belirtti.

Yeni Ercan Havaalanı’nda kullanılmak üzere pist için de mobil meteoroloji cihazı gibi bazı ekipmanların Türkiye’den getirileceğini ifade eden Arıklı, binada ise son bir iki rötuş kaldığını dile getirdi.

Binanın yapılırken bir hata sonucu gümrük ve polis için yer yapılmasının unutulduğunun altını çizen Arıklı, ilk aşamada geçici bir şekilde mevcut binada gümrük ve polis için yer ayarlanacağını ifade etti.

20 Temmuz’da açılabilir…

Öte yandan Bakan Arıklı dün kişisel sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak, Ercan Havalanını 20 Temmuzda açmak için büyük bir çaba sarf ettiklerini belirtti.

“Bütün aksilik ve yanlışlıklara rağmen bilmeliyiz ki, DHM rakamlarına göre bugünkü rakamlarla 1 milyar dolara mal edilebilecek bir havaalanımız var” diyen Arıklı, Yeni Ercan Havalanının, 10 milyon yolcu kapasitesi ile Türkiye’nin 4’üncü büyük havaalanı Dalaman’dan daha büyük olacağını söyledi.

Polis ve gümrük binası ekleniyor…

Arıklı açıklamasının devamında şunları aktardı: “Daha önce havaalanı tecrübesine sahip olunmadığı için vakti zamanında bu ihaleyi yapan arkadaşlarımız iyi niyetle de olsa bazı yanlışlıklar yapmışlar. Bunlardan bir tanesi de proje hazırlandığında maalesef polis ve gümrük binası eklenmemiş. Daha sonraki yıllarda bu binaları yapmak devletin uhdesinde olduğu için de üzerinde fazla durulmamış.

Netice de biz göreve geldiğimizde yüklenici firma ile bir ek protokol yaparak bu binaları da yüklenici firmanın yapmasını sağlamaya çalıştık. Bu ek protokolü çeşitli nedenlerle imzalayamadık. Bu sebeple geçici olarak mevcut bina içerisinde polis ve gümrük için bir düzenleme yapıyoruz.

Netice itibari ile bu havaalanı 20 Temmuzda açılacak. Mevcut işletmeci belli bir süre sonra ceketini alıp gidecek ve bu havaalanı halkımızın olacak.”

Foto: ERHAN ARIKLI (ARŞİV)



Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2023, 01:58