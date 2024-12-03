‘Patron’ gizleniyor

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a bir iş insanını vurmaya gelen Mehmet Can Sarı ile ona silah ve araba temin eden Ufuk Yakın ile Salahi Dereci dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, 4 gün ek süre alındı.

Silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiği ancak sonuçların henüz çıkmadığı açıklanırken, hangi iş insanının hedefte olduğuna dair detay verilmedi.

Soruşturmayı yürüten polis 27 Kasım 2024 tarihinde Girne'de Atatürk Caddesinde faaliyet gösteren bir kafenin ön kısmında bulunan çiçek saksısı içerisinde tabanca olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, ihbar üzerine olay mahalline gidildiğini, bir 9 mm. çapında Sig Sauer marka siyah renk seri numarası meçhul tabanca, silaha takılı vaziyette şarjör ve şarjör içerisinde 9 adet 9 mm. çapında canlı mermi bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini, tabanca ve mermileri Mehmet Can Sarı'nın bıraktığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, 27 Kasım 2024 tarihinde zanlının kaldığı otelin 113 numaralı oda içerisindeki yapılan arama sonucunda bir adet Pietro Beratta Marka 7.65mm. çapında siyah renk tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 20 adet 7.65 mm. canlı mermi bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, tutuklanan Sarı’nın üzerinde ise bir adet cep telefonu bulduklarını açıkladı.

Zanlının ifadesinde Baretta marka tabancayı SU 607 plakalı araçtan alacağı ile ilgili mesaj gönderildiğini ve atılan konuma giderek aldığını söylediğini aktaran polis, SU 607 plakalı aracın kayıtlı mal sahibi Ufuk Yakın’ın da 28 Kasım’da tutuklandığını kaydetti. Polis memuru, Ufuk Yakın’ın aracı olay günü Salahi Dereci’ye verdiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, Salahi Dereci’nin de tutuklandığını, ifadesinde arkadaşıyla gezmek için Yarkın’ın aracıyla Girne'ye geldiğini söylediğini açıkladı. Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu Sarı’nın bir iş adamını vurmak için KKTC'ye geldiğini ve Yarkın ile Dereci’nin Sarı’ya konu tabancaları temin ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde silahların ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini kaydetti.

Polis memuru, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, tabanca ve mermilerin parmak izi ve balistik inceleme sonuçlarının beklendiğini ifade ederek, 4 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

