Zam şampiyonu

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs’ta ana tüketim maddelerinin yanı sıra zorunlu tüketim maddelerine gelen aşırı fiyat artışları, halkın tepkisine yol açıyor.

Güneye geçme şansı olan vatandaşların önemli bir kısmının Rum marketlerine akın etmesi de yetkililere önemli mesajlar veriyor.

Serbest Piyasa Ekonomisi adı altında çarşının tamamen denetimsiz bırakılması, aşırı kar düşkünü olan toptancıların işini kolaylaştırıyor.

Aralık ayının ilk haftasında marketlere yansıyan fiyatlar arasında patatesin 100, domatesin 75 ile 135, acı biberin 187 lira olması dikkat çekiyor.

Kuzey Kıbrıs bir narenciye ülkesi olmakla birlikte portakalın kilosu da 56 liradan satılıyor. Kooperatif helliminin kilosu 440, bir litre zeytinyağı ise 550 liradan satılıyor.

Piyasada sürekli fiyatların artması vatandaşın tepkisine neden olurken, yetkililerin denetim yapması talep ediliyor.

Ne dediler…?

Güngör Mollaoğlu

“Patates, domatesin ve birçok ürünün fiyatı cep yakıyor. Memlekette bir serbest piyasa ekonomisi tutturdular ve iş yapmamak için her şeyi serbest bıraktı. Piyasayı düzenlemek dengede tutmak hükümetin işidir ancak bunu yapmamak için serbest bıraktılar. Üretici istediği fiyata verir ve aracılar da daha da terbiyesizce davranır ve yüzde 100-200 kar koyarak satış noktalarına dağıtıyor.”

Gökmen Coşan

“Üretim azalınca fiyatlar çok yükseldi. HKKTC şu anca fiyat konusunda İngiltere’den bile daha yüksektir. Fiyatların düşmesi için üretim şarttır ve bu durum böyle devam ederse gıda krizi yaşanacaktır.”

Özgür Tursun

“48 yaşındayım ve bu rakamları hayal bile edemedim. Neden kaynaklanıyor bilmiyorum ancak sadece domates ve patates ile bu iş bitmiyor. Kıbrıs’ta patates yoksa bunun altında başka bir şey vardır. Sanki stoklanıp da piyasaya yüksek fiyatlarla çıkacak gibi görünüyor. Bu yüksek fiyatlar bize gösteriyor ki hükümet edenler üreticiye yeteri destek vermiyordur.”

Nuray Tuncel

“Kıbrıs patatesi dünya çapında bilinen bir lezzet iken bugün bu durumlara düşmemiz tamamen yöneticilerin ayıbıdır. Patates tüm mutfaklarda kullanılan bir yiyecektir ve bu fiyatlar insanları sarsıyordur. Bu güne kadar patatese 100 lira vereceğimiz aklımıza bile gelmezdi.”

Ahmet Özmert

“Geçtiğimiz günlerde bir kilo domatese 117 lira verdim. Türkiye’den denetimli bir şekilde üreticiyi koruyarak izinler verilmesi gerekiyor. Bugün buradaki fiyatlarla tüketici ne yazık ki korunamıyor ve denetim olması halinde bu fiyatların çok düşeceği ortada. Yetkililerden sıkı denetimler bekliyoruz.”

Münür Nurettin Boğaçoğlu

“Bu memlekette artık bunlara alışmış olduk. Bu kadar yüksek fiyatlar karşısında artık insanlar herhalde çıldıracaktır. Halkın dörtte üçü artık alışveriş yapamıyor ve gidişat kötüye gidiyor.”

Ersel Çakmak

“Tüm ürünlerde neredeyse her gün bir fiyat değişikliği yaşanıyor ve hangisi arttı ne kadar arttı artık takip etmekte zorlanıyoruz. Fiyatların sürekli artmasının nedeni kontrolsüzlüktür. Döviz yükselse de yükselmese de fiyatlar artıyor.”

Kemal Gürcan

“Fiyatların sürekli artmasının nedeni kontrolün olmamasından kaynaklanıyor. Euro yüksek olmasına rağmen Rum tarafında birçok ürün bizdeki fiyatlardan daha ucuzdur. Bir paket kuruyemiş 200 lira. “

Fevait Helvacıoğlu

“Son bir yıl içinde maalesef memlekette zamlanmayan ürün kalmadı. Yerli ürün olan portakalın kilosu 57 lira. Zamlanmayan hiç bir şey kalmadı ve bunun nedeni kontrolsüzlüktür. Bunun arkasında da devletin olmaması, teşvik vermemesi ve üreticiye destek olmamasından kaynaklanıyor. Haliyle herkes de istediği fiyatı uyguluyor.”

Ayhan Yaşar Hoca

“Fiyatların durmadan yükselmesi kontrolsüzlükten kaynaklıdır. Yetkililerden bir beklentimiz yok çünkü onlar kendileri için bile bir şey yapmıyor.”

Çiğdem Kankoru

“Son bir yıl içinde fiyatı en fazla artan ürün değil çünkü hepsinin fiyatları kontrolsüz bir şekilde artıyor. Her markette ayrı fiyat her gün ayrı bir artış yapılıyor. Yetkililerin piyasayı kontrol altına alması gerekiyor. Eskiden çok rahat geçiniyorduk şimdi ucuz nerede ve en ucuzu hangisi diye araştırma yapıyoruz.”

Enseb Tugay

“Bir yılda en fazla fiyatı artan ürünler gıda maddeleri ve hazır giyim ürünleridir. Fiyatların sürekli artmasının nedeni herkesin denetimsizliktir. Belli gıda maddelerinin Avrupa’da olduğu gibi örneğin süt, ekmek ve benzeri ürünlerde fiyatları sabit tutacak kararlar almalarını istiyoruz.”

Aysun Yetimoğlu

Son bir yıl içinde fiyatı en fazla atan ürünlerin gıda ve temizlik ürünleri diye gözlemledim. Yetkililerin bu fiyatların üzerine gitmesi gerekiyor, çünkü tüketiciye haksızlık yapılıyor. Eskiden aylık alışveriş yaparken şimdilerde günlük alışveriş yapmak durumundayız. Yetkililerden beklentimiz piyasada etkin denetimler yapmalarıdır.”

Ahmet Aziz Anıl

“Piyasanın denetlenmemesi nedeniyle fiyatlar fahiş bir şekilde artıyor. Yetkililerden beklentimiz piyasanın iyi bir denetime tabi tutulmasıdır. Eskiden bu yana alışverişlerimi aylık yapıyorum ancak eskiden her istediğimizi alıyorduk şu anda acil ihtiyaçlarımızı alıyoruz.”

Diyalog’un yaptığı araştırmaya göre bazı ürünlerin şu anki fiyatları şöyle:

Meyve ve sebzeler

Acı biber:187.45 TL

Çeri Domates: 137.50 TL

Ayva: 106 TL

Kivi: 100 TL

Patates: 99.90 TL

Armut: 93.75- 87 TL

Yeşil elma: 75 TL

Dolmalık biber: 87.45 TL

Kabak: 74.95 TL

Domates: 74.95 TL

Muz: 72.90 TL

Brokoli: 62.45 TL

Salatalık: 62.45 TL

Portakal: 56.25 TL

Nar: 49.90 TL

Patlıcan: 43.75 TL

Limon: 27 TL

Gıda ürünleri

Selva makarna (500 Gr): 24.99 TL

Ece pirinç baldo:99.99 TL

Ece bulgur: 44.99 TL

KOOP süt (1 Litre): 43.50 TL

Zwan Bolibif dana: 124.99 TL

Toz şeker (1500 Gr): 58.50 TL

Tüm tavuk (birim fiyatı): 122,73 TL

Koop Hellim (kilosu): 439.99TL

Con kahve : 63.99 TL

Mehmet Efendi kahve :69.99 TL

Temizler bulaşık ilacı (4 Lt): 97.50 TL

Domestos çamaşır suyu: 42 TL

Boğaz köy yumurtası (6’lı): 44 TL

Boğaz köy yumurtası (12’li: 87 TL

Snickers Çikolata 50 Gr : 29.90 TL

Bingo Sıvı Deterjan: 169.99 TL

Vivident Sakız : 48 TL

Ülker Bizim Margarin: 77 TL

Olin Sıvı Yağ (1 Litre): 63 TL

Olin Ayçiçek Yağı (2 Litre): 199 TL

Yonca Ayçiçek Yağı (1 Litre): 94 TL

Yonca Ayçiçek Yağı (3 Litre): 225 TL

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2024, 09:52