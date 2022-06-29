Tansiyon yükseldi

Hüseyin ÇİÇEK

Teknecik Elektrik Santrali’nde görevli Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) üyesi bir grup dün eylem gerçekleştirdi.

Ancak bu defaki eylem ne hükümete ne de uygulanan politikalara karşı yapıldı.

EL-SEN yönetiminin değişmesini isteyen bir grup çalışan, dün sendika binasına giderek tepkisini ortaya koydu.

Eylemciler yönetim kurulunun istifasını isterken, sendika başkanı Kubilay Özkıraç’ın derhal genel kurula gitme kararı almasını talep etti. Üyeler ile sendika başkanı arasında gerginlik yaşandı. Çalışanlar, "Bu ne koltuk sevdası”, İstifa", “Direne direne kazanacağız” ve Birlik Mücadele Dayanışma” şeklinde sloganlar attı.

El-Sen üyeleri, sendika yönetim kurulunda bazı isimlerin istifa ettiğini, bu nedenle yönetim kurulunun niteliğini kaybettiğini, mali harcama yapılmasının doğru olmadığını, bu nedenle dava açıldığını söyledi.

Sendika başkanının, ‘Mayıs veya Haziran ayında genel kurul yapılacak’ diye mahkemede yemin verdiğini ancak daha sonra sağlık sorunları nedeniyle genel kurula gidilmediğini ifade etti.

Çalışanlar, sendika başkanın kendilerini oyaladığını savundu.

Gergin anlar yaşandı

Çalışanların bu söylemi üzerine Özkıraç, 12 Temmuz’da genel kurula gidileceğini söyledi. Bu esnada kalabalığın içerisinde yalancı cümlesi yüksek sesle söylendi. Bunu duyan Özkıraç, cümleyi kullanan şahsı tespit etmek için kalabalığa doğru yöneldi; bu esnada çalışanlarla arasında gerginlik yaşandı. Özkıraç,” 60 yaşında biriyim. Bu sözleri kaldıramam” dedi.

Bazı çalışanların araya girmesiyle gerginlik bir nebze azaldı. Daha sonra polis ekipleri eylemleri uyararak, dışarı çıkmasını istedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022, 11:26