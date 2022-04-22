Egemenlikten vazgeçmeyiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere KKTC’yi ziyaret eden Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) heyetini kabul ederek görüştü.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Spor Bayramı arifesinde egemenliğin öneminin vurgulandığını ifade ederek, Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs’ta verdiği egemenlik mücadelesine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, adanın Yunanistan’a bağlanması amacıyla Rum-Yunan ikilisinin kabul edilemez birtakım yöntemlerle Kıbrıs Türklerini sindirmeye çalıştıklarını anımsattı. “Biz her zaman ana vatan Türkiye’ye güvendik. Ana vatan Türkiye ile birlikte mücadelemizi verdik ve egemenliğimizi haykırdık” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki eşit halkın olduğunu ve Kıbrıs Türklerinin en az Rumlar kadar egemen olduğunu söyledi.

Egemenlik mücadelesinin halen sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin güçlenmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin eğitim adası olan KKTC’de de bir kampüsünün olmasının eğitim alanı için büyük bir zenginlik olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitenin tüm akademisyen ve çalışanlarını verdikleri emekten dolayı kutladı ve başarılar diledi.

