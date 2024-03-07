Hacı Murat mahkemede

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da ve birçok bölgede hırsızlık yapmakla suçlanan ve ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı ortaya çıkan Yasin Usta’nın suç ortağı olduğu iddia edilen Hacı Murat Bozdoğan, polis tarafından tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hamza Tarman, zanlının, önceki gün bina açma, sirkat ile yasadışı yolllardan KKTC’ye giriş yapma suçlarından tutuklanan Yasin Usta’nın suç ortağı olduğu gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturma neticesinde zanlının, Yasin Usta’yı KKTC’ye yasadışı geldiği gün Girne’den aldığının ve evinde misafir ettiğinin belirlendiğini belirtti.

Polis, zanlının evinde yapılan arama sonucunda, 2 Aralık 2023 tarihinde bir petrol istasyonundan çalınan sigaralardan 33 paketinin de bulunarak emare alındığını açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığına dikkat çeken polis, işlenen suçların organize olma ihtimalinin de kuvvetle muhtemel olduğunu vurguladı ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.