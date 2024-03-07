Polisin dur ihtarına uymayarak aracını kasten polisin üzerine süren kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 22:00 sıralarında, Girne’de Sait Arif Terzioğlu Sokak’ta, Polis Ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, daha önce Polis tarafından yapılan sürat(radar) kontrolünde durmayarak kontrol noktasından ayrıldığı gerekçesiyle aranan D.C.S. (E-29)’nin kullanımındaki FS 170 plakalı aracı tespit ederek durdurmak isteyen görevli Polisin “Dur” emrine uymayıp, bahse konu aracı kasten Polisin üzerine sürmesi sonucu, polis memurunun sürüklenerek yol kenarına düşüp yaralanmasına sebep olmuştur. Olayda yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

D.C.S. tespit edilerek tutuklanmış olup, yapılan muhaceret kontrolünde ise ayrıca ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.