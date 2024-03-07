Lukadis: Kosova'nın tanınması KKTC'nin tanınmasının önünü açar...

Haravgi gazetesi Güney Kıbrıs Meclisinden yapılan açıklamaya dayanarak, AKPM’nin Maraş raportörü İtalyan Milletvekili Piero Fassino’nun komiteyi, kısa süre önce Ankara’ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti ile raporunu tamamlamak üzere Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceği ikinci ziyareti konusunda bilgilendirdiğini yazdı.

Fassino’nun raporunu temmuz ayında yapılacak toplantı esnasında oylanmak üzere genel kurula sunma niyeti olduğunu kaydeden gazete, toplantıda raportör Dora Bakoyanni’nin genel kurula sunacağı bilirkişi raporu ışığında Kosova’nın Avrupa Konseyine katılım talebinin de ele alındığını belirtti.

Gazeteye göre Lukaidis açıklamasında “Rum kesiminin Kosova’nın bağımsızlığının kabul edilmesine karşı olan tutumunu yinelerken, bu varlığın meşrulaştırılması çabasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Kıbrıs meselesi açısından da tehlikeli bir emsal olabileceğini” ileri sürdü.