Giden yolcu bölümünde

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ve T&T Havalimanı İşletmeciliğinin “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle birlikte düzenledikleri “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız-41 Kadın-41 Hayat” sergisi, yeni Ercan Havalimanı'nda yolcuların beğenisine sunuldu.

Açıklamaya göre, “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” kitabının üçüncüsünde yer alacak 41 kadının, hayatlarında önemli yer tutan ve kendilerini anlatan fotoğraflardan oluşan sergi, havalimanının giden yolcu pasaport sonrası bölümünde açıldı.

41 kadına ait fotoğraflardan oluşan sergide, yarattıklarıyla eserleriyle, emekleriyle, mücadeleleriyle, duruşlarıyla geçmişin iş yaşamı, sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik hayatında yer etmiş kadınların anılması, Kıbrıs Türk halkının tarihsel yapısının belgelenmesi, günümüze ve geleceğe aktarılması amacıyla düzenlendi.

Sergide fotoğrafları yer alan kadınlar şöyle:

“Arife Kandulu, Aysel Orhan (Selhanoğlu), Ayşe Coşar, Baykal Sarper, Cemaliye Hocaoğlu, Edibe Madi, Emine Hazım Remzi, Faika Hüseyin Aslan, Fatma Azgın, Feride Hikmet, Feyziye Hulusi, Fikriye Niyazi, Filiz Naldöven, Gülgün Serdar, Gülsen Bozkurt, Gülten Feridun, Günay Konul (Sister Günay), Halide Alpler, Hayriye Cengiz, Heidi Trautman, Işın Cem, Işın Ramadan Cemil, İnci Kansu, Leman Yorgancıoğlu, Munise Burçaklı, Nesrin Şen, Olga Rauf, Onur Borman, Perihan Aziz, Safiye Nadir, Sahure Mehmet, Seide Nigar, Selma Diker, Servet Küfi, Şekibe Ebe ( Şekibe Halayık), Şermin Kotak, Tuncay Çağatay, Urkiye Mine Balman, Vacide Zekai Yusuf, Vedia Atalay ve Zehra Alasya.”