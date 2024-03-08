Eğlence iki gün sürdü

Merit Park Hotel’de her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Fark Yaratanların Gecesi” bu sene de eğlence ve coşkuyla gerçekleşti.

2023 senesini yoğun tempoyla çalışarak atlatan ve 2024 senesine motive olmuş bir şekilde hazırlanan Merit Park Hotel personeli gecede yorgunluk attı.

Gecenin açılış konuşmasını Merit Park Hotel Genel Müdürü Alper Pınar gerçekleştirdi. Pınar, “Bir başka Fark Yaratanların Gecesinde, bizlerin ve sizlerin gecesinde, bir arada bulunmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyim. Acısıyla tatlısıyla çok güzel bir yıl yaşadık. Otelimizde çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Tüm personelin ailesi ve sevdikleri ile katıldığı unutulmaz gecede; Murat Besim Tibuk, Merit Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar, MEP-DER ve Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, Merit Park Casino Koordinatörü Selen Günay ve İnsan Kaynakları Koordinatörü Ayperi Beyazıt geceye katılan personeli yalnız bırakmadı.

Tüm personel katılımı için 2 gün düzenlenen gecede, Merit Park Hotel bünyesinde beşinci ve onun yılı doldurmuş olanlara plaket takdimi yapıldı. Yılın En’leri, ayın ve yılın personeli ödülleri de verilirken,

heyecanın ve sürprizlerin bitmediği gecede Gülden Mutlu sahne aldı. Dj Derviş ve Perküsyon Salahi Konal’ın muhteşem performansı ile tüm personel ve yöneticiler eğlencenin tadını çıkardı.

