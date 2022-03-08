Lefkoşa’da 24 Mart 2021 tarihinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişiden biri olan Nijerya uyruklu üniversite öğrencisi Maimuna Adeyemi Zubairu hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, uyuşturucu satma suçundan 18 ay hapse mahkum edildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Narkotik polisinin 25 Mart 2021 tarihinde saat 17.45 sıralarında Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde şüpheli hareketler sergileyen sanık T.A.’yı alıkoyduğu belirtildi. Sanık T.A.’nın üzerinde yapılan aramada satışa hazır 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildiği ifade edildi. Sanık T.A.’nın ardından ev arkadaşı olan, suçla bağlantılı görülen A.S.’nin de yakalandığı anımsatıldı. Sorgulanan T.A.’nın ifadesinde uyuşturucu maddeyi Maimuna Adeyemi Zubairu’den aldığını söylediği aktarıldı.

Aranan şahıs ilan edilen Zubairu’nin 1 Nisan 2021 tarihinde tespit edilerek gözaltına alındığı belirtildi. sanıkların 8 Nisan 2021 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildikleri ifade edildi.

Sanık hakkında verilen kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, Maimuna Adeyemi’nin işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunu ifade etti.

Soytaç, sanığın 54 gram hintkeneviri ve kokain tasarruf edip üçüncü şahıslara vermesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Soytaç, kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza uygulanması gerektiğini ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu suçlardan oybirliği ile 18 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.