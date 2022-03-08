Aylık zarar 5 milyon

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kentte nüfus sayımının 2011 yılında yapıldığını, kayıtlara 33 bin 200 kişi olarak geçtiğini ancak gerçek sayının 75 civarında olduğunu belirtti. Devlet katkı payının 33 bin 200 kişiye göre verildiğini ifade eden Güngördü, “Eğer 75 bine göre katkı payı verilseydi 5,8 milyon yerine yaklaşık 11 milyon TL alacaktık” dedi. Personel sayısının da 33 bin 200 kişiye göre ayarlandığını; 525 kişinin belediyede görev yaptığını belirten Güngördü, 75 binlik nüfus için 800 personele ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Güngördü, Girne için birçok çalışma yaptıklarını, kenti korumak için 2018 yılı şubat ayında emirname değişikliği yaptıklarını söyledi. Güngördü, emirnamenin değişmesiyle, şehirdeki inşaat yoğunluğunun azaldığını, dolayısıyla gelir kaybına uğradıklarını açıkladı.

Başkan Günrgördü, “Bunun yanı sıra TL’nin aşırı değer kaybetmesi, akaryakıttaki yüksek fiyat artışı, günde 160 araçla yollarda hizmet veren Belediyemize olumsuz olarak yansımıştır” dedi. Pandeminin de belediye gelirlerinin azalmasına neden olduğunu dile getiren Güngördü, şunları belirtti:

“Pandemi’ye ve İmar planına bağlı olarak gelirlerimizin düşmesine karşın bugüne kadar maaş ve sosyal hakların ödemesinde herhangi bir sorun yaşanmadı. 2022 yılında belediye katkı paylarına yüzde 26 artış yapılmasına rağmen (henüz bütçe geçirilmedi) personele yüzde 37 hayat pahalılığı yansıtılmıştır. Hizmetler ve projeler en iyi şekilde devam ederken, bu farkların belediyemizin kendi öz kaynaklarından ödemiştir. 5 Mart 2022 itibariyle hiçbir katkı payı aktarılmamıştır.”

10 yıldır ücretler güncellenmedi

Güngördü, hizmetler karşılığında alınması gereken ücretleri belirleyen çizelgelerin de 10 yılı aşkın bir süredir güncellenmediğini ifade ederek, “Hizmetler karşılığında aldığımız ücretler son 3 yılda komik bir hale geldi” dedi. Güngördü, 4 Mart 2022 tarihine kadar tüm ücret, maaş ve sosyal haklar eksiksiz olarak çalışanlara ödendiğini kaydederek, dün itibarı ile katkı almamış olmalarına rağmen tüm çalışanlarımız ücret ve maaşlarını aldıklarını yineledi.