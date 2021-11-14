Lefkoşa- Girne anayolunun Boğaz Piknik Alanı yakınlarında dün saat 17.15 sıralarında, Nevzat Özçelikhan yönetimindeki SZ 250 plakalı araç seyir halindeyken aniden alev alarak, küle döndü.

Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın motor bölümü, ön kaporta, ön lastikleri, ön kapıları yanarak; ön cam ise ısıdan patlamak suretiyle hasar gördü: Araç kullanılamaz hale gelirken, Nevzat Özçelikhan büyük bir korku atlattı.



Yoldan geçenler de yanan aracı söndürmek için yardım girişiminde bulundu.