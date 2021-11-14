Acı ama gerçek

Güngör Katı Atık Depolama Alanı’nda Perşembe gecesi başlayan yangını söndürme çalışmaları dün de devam ederken, yön değiştiren rüzgar nedeniyle çıkan kirli duman çeşitli bölgeleri etkiledi.

TAK muhabirinin İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürü Erhan Akar’dan aldığı bilgiye göre, itfaiye ekipleri yanında belediyelerden giden ekipler de çalışmalara destek veriyor.

İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürü Akar, Güngör’de yaşanan sorunun çözümü için seferberlik ilan ettiklerini, bu seferberliğe katılım sağlanırsa sorunun çözülmesini hedeflediklerini söyledi.

Yer yer alevlerin olduğunu ve dumanlar çıktığını kaydeden Akar, yanan yerlere toprak dökerek önlem aldıklarını ifade etti.



Akar, kaymakamlıkları ve belediyeleri arayarak seferberliğe destek istediğini belirtti.AB projesi olarak düzenlenen Güngör Katı Atık Depolama Alanı’nın 6 milyon Euro’ya mal olduğunu, ve bir buçuk ay önce açılan ihaleyi kazanan bir firma tarafından işletildiğini anlatan Erhan Akar, alandaki iki hücreden birinin dolduğunu, birinin de üç yıl ömrü kaldığını kaydetti.Güngör’ü 12 belediyenin kullandığını, buraya yeşil atık ve moloz dökülmesinin yasak olduğunu ancak buna uyulmadığını belirten Erhan Akar, son üç aydır tesise bu tür çöplerin alınmadığını bildirdi.Akar, yangının sebebinin evsel atıklar içindeki piller olabileceğini söyledi ve halka boş pilleri çöpe değil atık pil toplama kutularına atmaları çağrısında bulundu.

GKK da destek veriyor

Öte yandan Güngör Katı Atık Depolama Alanı’nda devam eden yangını söndürme çalışmalarına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve vatandaşlar da destek veriyor.