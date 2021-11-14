Mesaj verdiler

Doğu Akdeniz bölgesinde ortak deniz-hava operasyonları icra etme hedefiyle “Dörtlü inisiyatif” (QUAD Initiative) oluşturan Rum yönetimi, Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın, Larnaka açıklarında “küçük ölçekli” bir hava-deniz tatbikatı (PASSEX) icra ettiği bildirildi.

Fileleftheros’un Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanlığı’nı kaynak gösterdiği haberine göre Larnaka’nın güney denizinde icra edilen tatbikata RMMO’nun Umman Kralı tarafından hediye edilen Alasia isimli gemisi, SAT komandoları ve AgustaWestland (AW-139) helikopteri, Fransa’nın FS AUVERGNE firkateyni, İtalya’nın ITS ANDREA DORIA destroyeri ve Yunanistan’ın KUNTURİOTİS firkateyni katıldı.

Tatbikatın, RMMO Deniz kuvvetinin katılımcı ülkelerin muadil birimlerinin iş birliğinde, Doğu Akdeniz’de ortak operasyonlar yapılabilmesi hedefiyle birlikte çalışabilirlik ve iş birliği yanında, hava-deniz unsurları arasındaki ilişkilerin eğitimle yükseltilmesi ana temasıyla planlandığı kaydedildi.